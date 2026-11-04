Liberecký kraj investuje miliony korun do obnovy sportovišť u svých škol

Miliony korun investuje Liberecký kraj do obnovy sportovišť u svých škol a domovů mládeže. Cílem je zlepšit podmínky pro sportování studentů i veřejnosti, řekla dnes novinářům krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Nové víceúčelové venkovní sportoviště se sprinterskou běžeckou dráhou a workoutovým hřištěm dostane podle Skalické v brzké době i střední škola v Novém Boru na Českolipsku. Za hřiště v Nemocniční ulici zaplatí kraj téměř devět milionů korun.
"Sportoviště u škol jsou důležitá nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro zdravý pohyb a aktivní trávení volného času mladých lidí. Chceme, aby studenti měli pro sport kvalitní zázemí přímo ve škole a mohli rozvíjet své pohybové dovednosti v odpovídajících podmínkách," uvedla Skalická.
Loni nechal kraj vybudovat nové hřiště při přestavbě školy v liberecké Zeyerově ulici. Od října slouží nové hřiště studentům Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci, a do konce roku by měla být hotová také hřiště u gymnázií v České Lípě a Semilech, za která kraj zaplatí přes 40 milionů korun.
V příštím roce by se mělo dočkat přestavby hřiště Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou v areálu ve Smetanově ulici. "Tam je to hřiště velice potřebné zejména z důvodu bezpečnostně-právního oboru, který se na škole vyučuje. A věříme, že brzy dojdeme k vydání stavebního povolení také pro hřiště u Střední průmyslové školy technické v Jablonci, která sídlí v Belgické ulici," řekla Skalická. Pracuje se podle ní i na přípravě projektů obnovy dalších školních hřišť, náklady jsou většinou mezi deseti až 15 miliony korun. "Asi nejdál je příprava hřiště u zdravotnické školy v Turnově," dodala.
Podpora sportu a sportovní infrastruktury patří k dlouhodobým prioritám Libereckého kraje. Kromě investic do vlastních sportovních zařízení kraj každoročně podporuje také sportovní kluby, organizace a obce, které vytvářejí podmínky pro aktivní trávení volného času. V rozpočtu si kraj pro letošní rok vyhradil na podporu sportu a pohybové gramotnosti téměř 240 milionů korun.