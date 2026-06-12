Liberecký kraj měl na konci března 447.433 obyvatel, o 1177 méně než v lednu

V Libereckém kraji žilo na konci března 447.433 obyvatel, o 1177 méně než na začátku letošního roku. Obyvatele kraj ztratil přirozenou cestou, když víc lidí zemřelo, než se narodilo. Za úbytkem je také stěhování, protože víc lidí kraj v prvním čtvrtletí opustilo, než se do něj přistěhovalo. Podle údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), byl stejný demografický vývoj v celé zemi.
Počet obyvatel Česka poklesl o 19.800 lidí, na konci března tak měla země 10,896 milionu obyvatel. Zhruba ze dvou třetin šlo podle statistik o důsledek převahy zemřelých nad narozenými, zbylá třetina je důsledkem stěhování, vystěhovalo se o 7254 lidí víc, než se jich přistěhovalo. "Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo (stěhování) odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany," komentovala výsledek Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
V Libereckém kraji zemřelo za první tři měsíce letošního roku 1263 lidí, je to podle Hany Koťátkové z Krajské správy ČSÚ v Liberci o 12 víc než ve stejném období loňského roku. Počty zemřelých jsou stále mírně vyšší než před rokem 2020, kdy zemi zasáhla pandemie covidu a výrazně zvýšila úmrtnost. V předchozích deseti letech před covidem umíralo v prvním čtvrtletí v průměru kolem 1220 lidí.
Počet zemřelých převýšil v prvním čtvrtletí počet narozených téměř dvojnásobně. Porodnost dál klesá, na svět přišlo v Libereckém kraji v prvních třech měsících roku 666 dětí, což je meziročně o 95 méně. Přirozenou cestou tak přišel kraj o 597 obyvatel. Mezi narozenými dětmi mírně převažují dívky, kterých bylo 51 procent.
Přirozený úbytek obyvatel nepomohla Libereckému kraji zvrátit ani migrace. Do některého ze čtyř okresů se v prvních třech měsících roku přistěhovalo 2248 lidí, ale odešlo jich 2828, z toho víc než polovina mířila za hranice země. Kraj tak stěhováním přišel o dalších 580 obyvatel. Největší propad zaznamenalo Liberecko.
Do manželství vstoupilo v Libereckém kraji za první tři měsíce roku 123 párů, je to o osm víc než za stejné období loňského roku. Údaje o počtu rozvodů ČSÚ nemá.
Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji:
okres obyvatelé k 1.1. 2026 obyvatelé k 31.03. 2026 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Česká Lípa 102.204 101.939 -265 136 284 -148 -117
Jablonec nad Nisou 92.836 92.609 -227 150 288 -138 -89
Liberec 181.092 180.542 -550 273 496 -223 -327
Semily 72.478 72.343 -135 107 195 -88 -47
Liberecký kraj 448.610 447.433 -1177 666 1263 -597 -580
Zdroj: ČSÚ