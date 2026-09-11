Liberecký kraj měl na konci června 447.183 obyvatel, o 1427 méně než v lednu

V Libereckém kraji žilo na konci června 447.183 obyvatel, je to o 1427 méně než na začátku roku. Obyvatele kraj ztratil hlavně přirozenou cestou, když víc lidí zemřelo, než se narodilo. Důvodem úbytku obyvatel ale bylo také stěhování, protože v prvních šesti měsících roku kraj víc lidí opustilo, než se do něj přistěhovalo. Podle předběžných dat, která dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), byl stejný demografický vývoj ve všech krajích s výjimkou Prahy a středních Čech, kde obyvatel přibylo.
Česko v první polovině letošního roku obyvatele ztratilo, na konci června žilo v zemi 10,904 milionu lidí, ve srovnání s počátkem roku to je o 12.184 méně. Přirozený úbytek obyvatel, který způsobuje převaha zemřelých nad živě narozenými, dosáhl 21.098 osob. Dopady zmírnilo stěhování, když se do Česka přistěhovalo o 8914 lidí víc, než zemi opustilo.
Za prvního půl roku zemřelo v Libereckém kraji 2422 lidí. Počty zemřelých jsou stále vyšší než před covidem, kdy v předchozích deseti letech umíralo v první polovině roku v kraji v průměru kolem 2266 lidí. Nejvíc úmrtí bylo hlášeno v covidovém roce 2021, kdy bylo zemřelých za první pololetí 3331. Počty zemřelých také stále výrazněji převyšují počty narozených dětí, přirozenou cestou tak kraj v prvním pololetí ztratil 1046 obyvatel, stejný trend zaznamenaly statistiky v celé zemi.
V Libereckém kraji se rodí stále méně dětí, od ledna do konce června přišlo ve čtyřech okresech kraje na svět jen 1376 dětí, to je nejméně za dlouhá léta. V průměru se v posledních deseti letech před koronavirem rodilo v kraji v prvním pololetí kolem 2330 dětí, nejméně v roce 2014, kdy jich na svět přišlo 2197. Pod 2000 se počet narozených dětí dostal poprvé v roce 2022 a od té doby počty narozených dětí v kraji každým rokem klesají.
Přirozený úbytek obyvatel Libereckého kraje letos nepomohla zvrátit ani migrace. Do kraje se sice do konce letošního června přistěhovalo 3882 lidí, odešlo jich ale 4263, kraj tak stěhováním přišel o dalších 381 obyvatel. Stejný trend zaznamenali statistici jen v Plzeňském, Královéhradeckém a Zlínském kraji, ostatním krajům stěhováním obyvatelé přibyli. Jen v Praze a středních Čechách bylo ale přistěhovalých tolik, že dokázali vykompenzovat přirozený úbytek obyvatel.
Ve všech okresech Libereckého kraje zemřelo v první polovině letošního roku víc lidí, než se narodilo, tři okresy ztratily další obyvatele také stěhováním. Výjimkou byl pouze okres Jablonec nad Nisou, který migrací získal šest obyvatel navíc, celkovou bilanci to ale příliš nezlepšilo, kvůli nízké porodnosti okres v prvním pololetí ztratil 222 obyvatel.
V prvním pololetí bylo v Libereckém kraji uzavřeno 767 sňatků, meziročně je to o 84 víc. "Pro 523 ženichů a 506 nevěst se jednalo o první sňatek, do druhého a dalšího manželství pak vstupovalo 244 ženichů a 257 nevěst," uvedla Hana Koťátková z Krajské správy ČSÚ v Liberci. Statistiky rozvodů k dispozici nejsou.
Pohyb obyvatelstva v Libereckém kraji:
okres obyvatelé k 1.1. 2026 obyvatelé k 30.06. 2026 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Česká Lípa 102.204 101.811 -393 297 570 -273 -120
Jablonec nad Nisou 92.836 92.614 -222 306 534 -228 +6
Liberec 181.092 180.464 -628 549 930 -381 -247
Semily 72.478 72.294 -184 224 388 -164 -20
Liberecký kraj 448.610 447.183 -1427 1376 2422 -1046 -381
Zdroj: ČSÚ