Liberecký kraj, Němci a Poláci budou víc spolupracovat na projektech v Trojzemí

Lepší přeshraniční doprava, propojení pracovního trhu nebo společné rozvojové projekty, to jsou jen některá témata, na kterých bude Liberecký kraj spolupracovat se sousedními okresy v Německu a Polsku. Zástupci všech tří stran dnes v Liberci podepsali dohodu o spolupráci v Trojzemí a na přípravě evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které má vytvořit zázemí pro rozvoj příhraničí. Prosadit chtějí podmínky pro společné financování investic z evropských fondů v programovém období 2028 - 2034.
"Vytvoříme společný přeshraniční subjekt, organizaci, která by mohla v budoucnosti být žadatelem o dotace a nebo nějaký samostatný dotační program spravovat a řídit. Ten cíl je jednoduchý, mít konečně trojstranné projekty, kde mohou být partneři ze všech tří zemí. To teď neumíme," řekl ČTK liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). V Trojzemí na česko-německo-polské hranici funguje už 35 let Euroregion Nisa, který je nejstarším euroregionem v Česku. Nové seskupení ho podle Půty nemá nahradit, ale doplnit.
"Za 35 let spolupráce v Euroregionu Nisa jsme se s německými a polskými sousedy naučili spolupracovat a vyřešili jsme mnoho společných problémů. Díky lepšímu čištění odpadních vod se podařilo zlepšit kvalitu vody v našich řekách, propojili jsme veřejnou dopravu přes hranice a zavedli společnou jízdenku EURO-NISA-TICKET. Využíváme přitom možností, které nám otevřené hranice nabízejí. Teď chceme společně připravovat i větší investice, které přesahují možnosti jednotlivých regionů," dodal liberecký hejtman.
Jedním z cílů dohody je využití přeshraničního nástroje integrovaných územních investic (ITI), který by umožnil propojit jednotlivé záměry do společné strategie rozvoje Trojzemí. Jeho konečná podoba však bude podle Půty záviset na evropských pravidlech pro období 2028 až 2034 a na nastavení programů v jednotlivých státech. Nejde přitom o jedinou třístrannou spolupráci Libereckého kraje se sousedy v Polsku a Německu - v úterý podepíšou další dohodu o spolupráci zástupci německé spolkové země Sasko, Libereckého kraje a polského Dolnoslezského vojvodství v Drážďanech.
Tato spolupráce bude podle Půty zaměřena na velké strategické projekty. "Jde třeba o očekávanou transformaci regionu po konci těžby uhlí v Turówě, i když Poláci zatím mluví o roce 2044, tak některé velké věci je prostě potřeba plánovat a taky je možné, že se to uhlí přestane z ekonomických důvodů těžit významně dřív," řekl Půta. Společně chtějí Češi, Němci a Poláci připravit třeba projekty na zlepšení dopravní infrastruktury, jako je vlakové spojení z Liberce do Zhořelce a Görlitz nebo elektrizace železničního spojení mezi Libercem a Drážďany. Tématem je podle hejtmana také užší spolupráce univerzit.