Liberecký kraj, Němci a Poláci chtějí víc spolupracovat na projektech v Trojzemí

Společné dopravní projekty, podpora vysokých škol a výzkumu nebo transformace průmyslu po útlumu těžby v polském dole Turów, to jsou některé z projektů, na kterých chce Liberecký kraj spolupracovat se sousedními okresy v Německu a Polsku. Vytvořit chtějí Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a společně čerpat evropské peníze. ČTK to dnes řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
"Chceme tak připravit podmínky pro využití přeshraničního nástroje pro integrované územní investice, takzvané ITI, které by mělo být přeshraniční, trojstranné a měly by do něho směřovat peníze nejenom určené pro ty tři země z národních obálek, ale měly by tam taky směřovat v budoucnosti peníze z evropských fondů, které se organizují přímo v Bruselu," doplnil hejtman, podle kterého sousedi v Trojzemí řeší mnoho podobných problémů a spolupráce je logická.
V Trojzemí na česko-německo-polské hranici funguje už 35 let Euroregion Nisa, který je nejstarším euroregionem v Česku. Nové seskupení ho podle Půty nemá nahradit, ale doplnit především při přípravě a koordinaci společných strategických projektů. Česká část Euroregionu Nisa vznik ESÚS podporuje a má zájem se do něj zapojit. "Předpokládáme, že to uskupení bude otevřené a že do něho budou moci vstupovat i další samosprávy a organizace zapojené do přeshraniční spolupráce," doplnil Půta.
Region se chce včas připravit na další evropské programové období. "Přeshraniční ITI by nám umožnilo spojit projekty české, německé a polské strany do jedné strategie rozvoje Trojzemí a společně pro ně hledat evropské financování. Nejprve proto potřebujeme určit společné priority a připravit konkrétní projekty. Konečná podoba tohoto nástroje bude záviset na evropských pravidlech pro období 2028 až 2034," uvedl náměstek hejtmana Edvard Kožušník (ODS).
Ke klíčovým společným projektům patří podle Půty elektrizace železniční trati z Liberce do Drážďan. Německá strana ho považuje za klíčový pro rozvoj regionu, zastavit by mohl vylidňování této části Německa. Prodloužení elektrického vedení na české území je podle hejtmana logické, protože jde o jednu trať, český úsek navíc prošel v posledních letech nákladnou modernizací. "Je škoda, že se tam s přípravou na elektrizaci nepočítalo," dodal Půta.