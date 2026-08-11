Liberecký kraj podpoří 40 inovačních projektů, rozdělí jim 7,8 mil, dosud nejvíc

Vývoj umělé inteligence pro zdravotnictví, nové technologie pro recyklaci kompozitních materiálů, inteligentní systémy pro energetiku, vývoj speciálních průtokoměrů, inovace ve sklářské výrobě nebo nové funkční výrobky pro outdoor a sport, to jsou jen některé ze 40 inovačních projektů, které letos Liberecký kraj podpoří ze svého dotačního programu. Rozdělí mezi ně téměř 7,8 milionu korun, o 3,5 milionu víc než loni, řekl dnes ČTK náměstek hejtmana Edvard Kožušník (Spolu). Je to dosud nejvíc podpořených projektů a nejvyšší rozdělená částka.
V rozpočtu kraj na podporu inovací počítal se 4,2 milionu korun stejně jako loni, kdy podporu získalo 28 projektů. Zájem ale výrazně převýšil možnosti fondu, když do výzvy dorazilo 47 žádostí dohromady za devět milionů. Na doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje se proto alokace v programu zvýšila, ani tak se ale na všechny nedostalo a sedm projektů zůstalo podle Kožušníka "pod čarou".
"Zájem o regionální inovační program letos jednoznačně ukázal, že v Libereckém kraji vzniká řada kvalitních a perspektivních nápadů. Byla by škoda nechat je bez podpory jen proto, že původní rozpočet programu nestačí. Proto jsme navrhli navýšení prostředků tak, aby šanci dostalo co nejvíc kvalitních projektů. Inovace jsou totiž jedním z motorů konkurenceschopnosti našeho regionu a pomáhají vytvářet produkty i technologie s vysokou přidanou hodnotou," doplnil hejtmanův náměstek.
V Libereckém kraji nejde o jedinou podporu v této oblasti, už 30 let pomáhá lidem proměnit nápad ve smysluplný projekt krajská společnost Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje (ARR) a její podnikatelský inkubátor Lipo.ink. S tím, jak se v posledních letech mění potřeby kraje, rozšiřuje ARR aktivity - podporuje podnikavost, digitalizaci, vědu a výzkum i spolupráci firem se školami. Současně spoluvytváří identitu Libereckého kraje podporou tradičních řemesel a věnuje se i cestovnímu ruchu. Kraj spolupracuje také s libereckou univerzitou.