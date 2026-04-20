Liberecký kraj podpoří akce CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj

Liberecký kraj přispěje 150.000 korun na akce, které připomenou 50. výročí vyhlášení chráněných krajinných oblastí (CHKO) Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj. Dotaci kraj poskytne Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, která připravuje sérii akcí pro veřejnost, řekl ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).
"Chceme veřejnosti přiblížit jedinečné přírodní i kulturní hodnoty těchto chráněných území a zároveň ji více zapojit do jejich ochrany. Oslavy výročí jsou ideální příležitostí jak ukázat, proč má smysl o naši krajinu dlouhodobě pečovat. Peníze jsou určené na osm akcí pro veřejnost a jednu konferenci," doplnil Klápště, podle kterého je to i určitý vzkaz vládě, protože kvůli rozpočtovým škrtům nemají správy na podobné akce dost peněz. "I proto jsme se rozhodli, že jim pomůžeme," dodal.
Projekt zahrnuje podle Klápštěho pestrou škálu aktivit pro veřejnost. "Lidé se mohou těšit například na komentované vycházky do přírody i za lidovou architekturou, cyklovýlet Máchovým krajem nebo exkurzi do národní přírodní památky Jestřebské slatiny. Připraveny budou také výstavy, nová herní lokalita v aplikaci Venku.app nebo výsadba komunitního sadu původních ovocných odrůd v Lužických horách," vyjmenoval plánované akce hejtmanův náměstek, který byl před svým zvolením vedoucím správy CHKO Český ráj.
Liberecký kraj má více než třetinu svého území pod nějakou ochranou. Chráněné oblasti Lužické hory a Kokořínsko vznikly v roce 1976, Kokořínsko se ještě před 12 lety rozrostlo o Máchův kraj. CHKO Lužické hory leží na území Libereckého a také Ústeckého kraje, CHKO Kokořínsko - Máchův kraj je na území Libereckého kraje a středních Čech. "Dílčím způsobem ty akce podpoří i sousední kraje, ale velká část obou území je právě na území Libereckého kraje," dodal Klápště.