Liberecký kraj podpoří půl milionem korun další ročník Dětské univerzity

Liberecký kraj opět podpoří půl milionem korun další ročník Dětské univerzity, kterou dlouhodobě organizuje univerzita v Liberci. Celoroční kurzy zaměřené na technické a přírodovědné obory jsou určené pro děti od šestých tříd základních škol po druhý ročník středních škol. Loni se do nich zapojilo 155 dětí a úspěšně absolvovalo 136. Novinářům to dnes řekla krajská radní pro školství Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).
"Příspěvek, který poskytujeme Technické univerzitě, tak přispívá mimo jiné k tomu, že nejvyšší částka, kterou rodiče hradí za ty kurzy, je 4500 korun," dodala.
Liberecká univerzita se propagaci technických oborů mezi dětmi věnuje od roku 2008, celoroční kurzy má pro ně od roku 2010 a od kraje na ně dostává roční příspěvek půl milionu korun od školního roku 2015/2016. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) nyní jednají s vedením univerzity o zvýšení příspěvku, protože považují tento projekt z pohledu propagace technických předmětů v průmyslovém kraji za důležitý. "Takže tady jsme připraveni jednat o nějakém navýšení té podpory. Toto je základní podpora, která je v tuto chvíli v rozpočtu kraje na rok 2026," dodal hejtman.
Univerzita pro děti ze základních a středních škol v posledních letech otevírá kolem 15 kurzů, nabídku každý rok obměňuje. Kurzy jsou zaměřené na programování her i robotů, 3D tisk, elektroniku, nanotechnologie, matematiku, fyziku, chemii, mikrobiologii, biomedicínu nebo veřejné zdraví. Účastníky kurzů ve školním roce čeká zhruba 60 hodin výuky. "Velkou hodnotu má právě to, že se děti vybranému oboru věnují celý školní rok," dodala Skalická.