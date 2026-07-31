Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže na nádraží v Jesenném na Semilsku, kde se v 70. letech skladovaly a přečerpávaly chlorované uhlovodíky. Zamořená je jimi nejen půda, ale také podzemní vody a rozbory je objevily i v nedaleké říčce Kamenici, která spolu s Jizerou slouží jako zdroj pitné vody. Náklady na vyčištění se odhadují na 90 milionů korun, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Klápště.
Znečištění je pozůstatkem po provozu státního podniku Chema Horní Počernice, který v Jesenném - Bohuňovsku v letech 1971 až 1992 uskladňoval a přečerpával trichlor a perchlor, což jsou průmyslová odmašťovadla a rozpouštědla. Liberecký kraj přispěl v roce 2015 na zmapování znečištění. Zasažené je území o rozloze zhruba pěti hektarů. Už loni připravilo znečištění o pitnou vodu dvě desítky obyvatel v Bohuňovsku, obec musela pořídit malou úpravnu vody, aby tam vodu zajistila, kraj na ni dal 77.000 korun.
"Díky spolupráci se Státním fondem životního prostředí se podařilo otevřít finanční zdroj, z kterého lze tuto zátěž stanovat. Pokud by to měla dělat třeba obec, tak to není v jejích možnostech, protože s rozpočtem nějakých osm milionů korun ročně není možné, aby to zafinancovala," řekl Klápště. Na sanaci tak budou spolupracovat Liberecký kraj, obec Jesenný a Správa železnic, která první etapu vyčištění lokality zajistí.
Projektovou dokumentaci pořídí obec Jesenný, která současně obstará všechna potřebná správní rozhodnutí a povolení. Na přípravu dokumentace, která přijde zhruba na tři miliony korun, kraj Jesennému přispěje. "Po dokončení přípravy obec předá dokumentaci Správě železnic, tento postup je nejrychlejší cestou k podání žádosti o dotaci, protože výzva Operačního programu Životní prostředí končí 10. listopadu," řekl Klápště.
Samotné vyčištění lokality by měla z 85 procent pokrýt dotace z evropských fondů, o zbylých 15 procent se podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) podělí rovným dílem Správa železnic a Liberecký kraj. Nejde o první podobný projekt, v minulosti už takhle kraj podpořil sanaci staré ekologické zátěže v Dubé a Srní na Českolipsku. "Obě ty lokality už jsou vyčištěné a teď probíhá podobné čištění v areálu bývalé chemičky Kortan v Hrádku nad Nisou," dodal hejtman.