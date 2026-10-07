Liberecký kraj podpoří sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA

Liberecký kraj přispěje zhruba třemi miliony korun na sanaci staré ekologické zátěže v areálu papírny EMBA v Pasekách nad Jizerou na Semilsku. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště (TOP 09).
V bývalém náhonu vodní elektrárny se v minulosti nahromadily průmyslové kaly s obsahem ropných látek a těžkých kovů. Lokalita leží u řeky Jizery na pomezí Krkonošského národního parku a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Vyčištění místa přijde na bezmála 58 milionů korun, většinu nákladů uhradí evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí.
"Tahle ekologická zátěž je pozůstatkem průmyslové výroby, která v Pasekách funguje víc než 140 let. Dnes máme možnost problém, který vznikal v minulosti, definitivně řešit. Důležité je především to, že areál leží bezprostředně u Jizery a znečištění se může šířit dál," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Hlavním zdrojem kontaminace je přibližně 50 metrů dlouhý a místy až šest metrů široký bývalý náhon vodní elektrárny. Je tvořen kamenným zdivem bez nepropustné izolace a přímo navazuje na Jizeru. Při vyšších stavech se do něj dostává voda z řeky, což zvyšuje riziko dalšího šíření škodlivých látek. "V kalech jsou vysoké koncentrace ropných látek a mědi, zvýšené hodnoty kadmia, niklu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků. Znečištění se navíc dál šíří," řekl Klápště.
Historie areálu sahá do roku 1882, kdy bratři Rösslerové založili v Pasekách nad Jizerou továrnu na výrobu lepenky. Výroba se postupně rozšiřovala, po druhé světové válce přešel závod pod národní správu a později se stal součástí Krkonošských papíren. V roce 1992 podnik koupila společnost EMBA, která ve výrobě lepenky pokračuje. Práce na odstranění hlavního zdroje znečištění tam už začaly, hotovo by mělo být do poloviny roku 2029.
V letošním roce nejde o první podobný projekt, který Liberecký kraj podpořil. Už v červenci schválilo hejtmanství dotaci na sanaci staré ekologické zátěže na nádraží v Jesenném na Semilsku, kde se v 70. letech skladovaly a přečerpávaly chlorované uhlovodíky. Zamořená je jimi nejen půda, ale také podzemní vody a rozbory je objevily i v nedaleké říčce Kamenici, která spolu s Jizerou slouží jako zdroj pitné vody. Náklady na vyčištění se odhadují na 90 milionů korun.