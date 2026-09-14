Liberecký kraj podpoří vzdělávací programy science centra iQLandia v Liberci

Liberecký kraj podpoří science centrum iQLandia v Liberci, na vzdělávací programy zaměřené na polytechniku a přírodní vědy přispěje 1,5 milionu korun. Peníze poslouží k rozšíření interaktivních expozic, modernizaci technického zázemí a zajištění výukových programů pro školy, které v loňském roce navštívilo přes 3600 žáků z celého Libereckého kraje, řekla dnes ČTK radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj podle ní přispívá i na dopravu mimolibereckých školáků do iQLandie.
Centrum iQLandia je jedním ze čtyř projektů svého druhu, které v Česku vznikly za přispění evropských peněz. Program Výzkum a Vývoj pro Inovace na liberecké centrum přispěl 340 miliony korun, největším lákadlem je humanoidní robot Thespian, Teslův transformátor, gyroskop nebo science show s chemickými pokusy. Centrum patří k nejnavštěvovanějším cílům v kraji, v loňském roce prošlo iQLandií a iQParkem, který je určený pro mladší děti, 485.000 návštěvníků.
Vzdělávací programy centra podporuje Liberecký kraj pravidelně. "Pro řadu dětí může být návštěva iQLandie první příležitostí poznat hravou formou obor, se kterým se běžně nesetkávají. Některé z nich může fyzika, chemie nebo technika zaujmout natolik, že si podle toho později vyberou školu a třeba i budoucí povolání. Možností, kde takové vzdělání získat a potom ho využít, máme v Libereckém kraji dost," uvedl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Díky podpoře Libereckého kraje platí školy jen třetinové vstupné. "Chceme, aby podobné programy zůstaly pro školy finančně dostupné. Děti si tady mohou řadu věcí samy vyzkoušet a přírodní vědy nebo techniku poznávají jinak než jen z učebnic," řekla Skalická. Dotace přispěje podle ní i na pořízení světlovodů a spektrometru, každý z těch exponátů přijde na víc než 150.000 korun. Kraj podle radní podporuje i běžnou obnovu expozic a IQFabLabu, což jsou laboratoře a dílny centra.
Podpora technického vzdělávání a popularizace vědy a techniky patří k prioritám Libereckého kraje, v závěru loňského roku přispěl kraj iQLandii milionem korun na výměnu řídicích počítačů a softwaru tamního iQPlanetária, které ročně navštíví kolem 30.000 lidí. Liberecký kraj také půl milionem korun přispívá Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita, který nabízí kurzy zaměřené například na 3D tisk, programování robotů nebo kyberbezpečnost. Pro tento školní rok zbývají v kurzech poslední místa.