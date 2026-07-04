Liberecký kraj podruhé podpoří dotacemi ochotnická divadla, zájem byl malý

Liberecký kraj podruhé podpoří dotacemi ochotnická divadla, mezi pět souborů se zastupitelstvo rozhodlo rozdělit necelých 245.000 korun. Zájem o dotace byl výrazně menší než v loňském pilotním ročníku, vyčerpala se sotva třetina peněz, které byly k dispozici. Téměř 633.500 korun, které v programu zbyly, převedli zastupitelé do programu na záchranu a obnovu památek, kde je dlouhodobý převis žádostí, řekla ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Kraj podpoří v sezoně 2026/2027 nová představení ochotníků z Liberce, Semil, Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku, Desné na Jablonecku a Prysku na Českolipsku. "Ochotnické divadlo je v našem kraji fenoménem, který propojuje generace a tvoří kulturní srdce mnoha obcí. Podpora těchto souborů není jen investicí do kultury, ale především do komunitního života. Jsem ráda, že můžeme pomoci vzniku nových her, od klasických komedií až po autorské projekty, které pobaví diváky od Semil přes Desnou až po Liberec," řekla Vinklátová.
Loni byl podle Vinklátové o dotace velký zájem, kraj podpořil 14 projektů, mezi něž rozdělil 711.000 korun. "Na základě našeho programu se urodila nová představení. Pro ty ochotnické soubory to znamenalo významnou injekci a hlavně vědomí, že je kraj podporuje a že to je důležitá činnost, kterou v těch obcích dělají. Zamyslíme se nad tím, jak pro ten další rok s tímhle programem pokračovat," doplnila Vinklátová.
Hraní amatérského divadla v Česku je na seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ochotnické divadlo v Česku funguje nepřetržitě víc než dvě století a i v současnosti je tato tradice živá. Aktivních amatérských divadelních souborů je v Česku přes 3500 a angažuje se v nich 100.000 lidí.
V Libereckém kraji působí podle databáze Amatérské divadelní asociace více než 400 amatérských divadelních souborů, k nejstarším v Česku patří Divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou na Semilsku, ochotnické divadlo se tam hraje bez větších přestávek od roku 1786. Sto letos slaví Divadelní klub Jirásek, který v České Lípě založili v roce 1926 sokolové ve spolupráci s Besedou a dalšími českými kulturními spolky. Patronem se místním ochotníkům stal spisovatel a dramatik Alois Jirásek, jehož jméno soubor přijal. Ročně tamní ochotníci připravují jednu nebo dvě premiéry.