Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině

Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského krizového fondu jsou určené pro tamní Charitativní nadaci Regionální humanitární centrum. Nejde o první podobnou pomoc, od zahájení invaze Ruska na Ukrajinu poslal kraj do partnerské oblasti finanční a materiální pomoc téměř za 40 milionů korun.
"Finanční prostředky budou směřovat na zajištění energetické nezávislosti - instalaci systému invertorů, solárních panelů a bateriových úložišť, oblastního pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením a seniory," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který materiál do zastupitelstva předkládal. Větší část peněz je určena na rekonstrukci a vybavení dalšího patra tohoto zařízení.
Liberecký kraj podle hejtmana partnerskou oblast podporuje od začátku války, přispěl kromě jiného na rekonstrukci dvou pater místního centra péče o invalidní uprchlíky. "V podpoře chceme samozřejmě pokračovat i v budoucnosti," řekl. Podle Půty je Liberecký kraj připraven zapojit se i do obnovy regionu po skončení války. "Myslím, že bude jeden z velkých úkolů postavit tu zemi, nebo to, co z ní zůstane, na nohy tak, aby byla součástí Evropy," dodal.
Partnerství s Vinnyckou oblastí na Ukrajině navázal Liberecký kraj v roce 2017. Území o rozloze 26.500 kilometrů čtverečních ve středu Ukrajiny leží asi 260 kilometrů jihozápadně od Kyjeva. V oblasti zaměřené převážně na zemědělství a zpracovatelský průmysl žilo před válkou 1,6 milionu obyvatel. Po vpádu ruské armády v únoru 2022 na území Ukrajiny se podle Půty stal region tranzitní oblastí a jedním velkým uprchlickým centrem.