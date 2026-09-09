Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další tři vyřazené sanitky záchranné služby. Při pravidelné obměně vozového parku je záchranná služba nahradí novými vozy, řekl ČTK náměstek hejtmana Vladimír Richter (ODS). Nejde o první podobnou pomoc, loni předal kraj organizaci Post Bellum pro válkou stiženou zemi pět vozů v hodnotě 1,4 milionu korun. Post Bellum zajistí úpravy a vybavení vozů a jejich dopravu na Ukrajinu.
"Každoročně obnovujeme vozový park v záchranné službě, i když ne všechny vozy je možné dál použít. Letos se budou pořizovat tři nová vozidla a ta tři vyřazená chceme znovu poskytnout pro Ukrajinu. Vozy tam slouží v nemocnicích i na frontě. Spotřeba těch vozů je veliká, jsou i častým terčem útoků," doplnil Richter. Každý z vyřazených vozů má hodnotu 200.000 - 300.000 korun.
Sanity pro Ukrajinu nejsou první pomocí, kterou Liberecký kraj od začátku ruské invaze na Ukrajinu poslal, většina pomoci směřovala do partnerské Vinnycké oblasti. Na účet partnerského regionu poslal kraj bezprostředně po začátku války milion eur, v přepočtu přes 24 milionů korun, postupně přidal finanční i materiální pomoc, naposledy v březnu. Podpora se tak už přiblížila 40 milionům korun.
Loni schválilo krajské zastupitelstvo dalších téměř pět milionů korun (200.000 eur) na výstavbu prostoru pro rehabilitaci veteránů a také veteránskou politiku a integraci mužů, kteří se vracejí z fronty. A také na vylepšení vodovodní sítě v centru Vinnyce, která zásobuje i místní nemocnice. V předchozích letech přispěl kraj kromě jiného na rekonstrukci dvou pater místního centra péče o invalidní uprchlíky.
Partnerství s Vinnyckou oblastí na Ukrajině navázal Liberecký kraj v roce 2017. Území o rozloze 26.500 kilometrů čtverečních ve středu Ukrajiny leží asi 260 kilometrů jihozápadně od Kyjeva. V oblasti zaměřené převážně na zemědělství a zpracovatelský průmysl žilo před válkou 1,6 milionu obyvatel. Po vpádu ruské armády v únoru 2022 na území Ukrajiny se podle Půty stal region tranzitní oblastí a jedním velkým uprchlickým centrem.