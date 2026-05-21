Liberecký kraj přispěje na další obnovu zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Na jeho záchraně pracuje město přes 20 let a investovalo do ní desítky milionů korun. Komentované prohlídky obnovených interiérů nabízí památka od května 2024, práce ale pokračují. Kraj teď 800.000 korunami podpoří obnovu vozové kolny na nádvoří zámku, řekla ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).
Renesanční zámek Vartenberk vznikl přestavbou gotického hradu, který zřejmě už v první polovině 13. století založila větev rodu Markvarticů. Areál prošel náročným stavebním vývojem, přes pozdně gotické úpravy, výrazné renesanční etapy až po sjednocení budovy v 17. a 18. století v barokním a klasicistním stylu. Stav památky ale výrazně poznamenal pobyt sovětských vojsk po roce 1968 a požár v roce 1987. Když v roce 2004 zahájilo město práce na záchraně areálu, byl v havarijním stavu - neměl střechy a stropy byly propadlé.
Díky nákladné rekonstrukci nabízí Vartenberk už třetí sezonu i komentované prohlídky interiérů v nejstarší části areálu. Místnosti na prohlídkové trase jsou vybavené mobiliářem z období pozdního romantismu a biedermeieru, tedy z doby posledních majitelů panství, což byli Hartigové. Podle Miroslava Kolky z Národního památkového ústavu v Liberci areál zámku rozsahem a významem překračuje hranice regionu. "Záchrana takového celku a v natolik poškozeném stavu je výjimečná," dodal.
Obnovu památek podporuje Liberecký kraj každoročně miliony z dotačního programu, ale také individuálními dotacemi. "V letošním roce šlo z dotačního programu 22 milionů korun a dalších 17 milionů korun jsme rozdělili na individuálních dotacích," doplnila Vinklátová. Obnova řady památek se podle ní dělá po etapách a kraj je podporuje opakovaně, to je příklad právě zámku Vartenberk. Kraj ale individuální dotací podpoří také obnovu střechy muzea v Semilech, obnovu bývalé přádelny Johanna Priebsche v Liberci nebo opravy několika kostelů v kraji.
Za posledních osm let podpořil Liberecký kraj individuálními dotacemi 86 projektů na obnovu památek, na které rozdělil přes 74 milionů korun. Loni bylo na obnovu památek rozděleno z krajského dotačního programu 22 milionů korun a dalších 18 milionů na individuálních dotacích. "Nerozlišujeme, kdo je žadatel - je nám jedno, jestli je to fyzická osoba, právnická osoba včetně církví, důležitá je pro nás hodnota té památky," dodala Vinklátová.