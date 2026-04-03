Liberecký kraj přispěje na přípravu projektu obnovy zámeckých teras v Zákupech

Liberecký kraj přispěje deseti miliony korun na projekt obnovy barokních teras v zámecké zahradě v Zákupech na Českolipsku. Rozhodl se tak proto, že vzhledem k velkým investicím do obnovy hospodářského dvora nejsou zahrady v současnosti prioritou památkářů, řekla ČTK náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová. Na přípravu projektu se kraj zavázal dát letos pět milionů korun, stejnou částkou přispěje i příští rok.
Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. "Jejich současný stav je ale havarijní," doplnila Vinklátová. Největší hrozbu představuje statické narušení a propad klenby v podzemí. Areál ohrožuje také pokročilá degradace sochařské výzdoby, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus. "Rozhodli jsme se pomoci s projektovou dokumentací a druhá strana, tedy Národní památkový ústav (NPÚ), po dokončení projektování do šesti let začne se stavbou," dodala náměstkyně.
Zákupský zámek je národní kulturní památkou a patří k nejcennějším památkám Libereckého kraje. V Česku jde o ojedinělou ukázku císařské rezidence. Sídel patřících rodu Habsburků je v Česku sice víc, přístupných jich je ale minimum, případně jako Pražský hrad prezentují spíš jiná období. Dnešní podoba Zákup odkazuje hlavně na druhou polovinu 19. století, kdy tu žil Ferdinand I. Dobrotivý. Autorem výzdoby je slavný malíř Josef Navrátil.
Zámecký areál patřil podle Vinklátové k nejzanedbanějším, za posledních deset let do něj NPÚ dal téměř 470 milionů korun. Největší investicí byla loni dokončená obnova jižní části hospodářského dvora s barokními konírnami za 374 milionů korun. Konírna je s délkou 150 metrů nejdelší světskou barokní budovou v Česku a připomíná spíše katedrálu. Její obnova získala loni ocenění Památka roku Libereckého kraje.
Na další obnovu v Zákupech získal NPÚ 242 milionů korun z programu ministerstva kultury. Zrekonstruovat plánuje západní křídlo hospodářského dvora, které by mělo sloužit jako archeologický depozitář. Hotovo má být v roce 2029. "Věřím, že se postupně dostane také na budovu předzámčí. Byl by to významný impulz po rozvoj cestovního ruchu v lokalitě, která má výrazný potenciál," dodala náměstkyně hejtmana.