Liberecký kraj přispěl zájemcům o studium zdravotnických oborů na přípravu

Liberecký kraj přispěl v tomto školním roce poprvé zájemcům o studium zdravotnických oborů na vysokých školách na přípravné kurzy. Program původně určený jen studentům gymnázií otevřel kraj ve druhém kole i studentům středních zdravotnických škol. Připravený byl milion korun, ve dvou kolech kraj na kurzy prostřednictvím škol rozdělil přes 550.000 korun, řekla dnes ČTK krajská radní Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).
"Podpora studentů, kteří mají zájem o studium zdravotnických oborů, je pro nás investicí do budoucnosti. Zdravotnictví dlouhodobě čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků, a proto chceme motivovat mladé lidi, aby se touto cestou vydali," doplnila Skalická. Kraj podle ní přispěl na přípravné kurzy 61 studentů z 11 gymnázií a dvou zdravotnických škol, nejvíc uchazečů bylo z jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy. Peníze se nevyčerpaly, kraj ale podle Skalické počítá s tím, že bude program pokračovat i v dalších letech.
"Víte, jak fungují přijímačky v téhle zemi, když si nezaplatíte na těžkou školu nějaký kurz, tak vaše šance je prostě menší než těch, kteří si ten kurz zaplatili. Lékařské fakulty a další vzdělávací instituce nabízejí přípravné kurzy, kterých se může účastnit každý uchazeč o studium. Kurzy jsou ale zpoplatněné, a to částkou v rozmezí od 6000 do 15.000 korun, mnohdy i víc. Záleží na typu a délce kurzu. Proto se Liberecký kraj rozhodl tyto zájemce podpořit," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Podle průzkumu se v kraji do zdravotnicky zaměřených programů vysokých škol hlásilo za posledních šesti letech hlásilo z gymnázií v průměru 93 studentů ročně. "Proto byla alokace příspěvku nastavena na jeden milion korun," dodala Skalická. Příspěvkem chtěl kraj pomoci hlavně sociálně znevýhodněným žákům zvýšit šance v přijímacím řízení. Zájemci o studium všeobecného lékařství, zubního lékařství a farmacie na civilních i vojenských školách mohli na přípravný kurz získat prostřednictvím své školy až 10.000 korun.