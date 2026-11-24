Liberecký kraj schválil pro příští rok vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji přes 16,9 miliardy korun, je tedy zhruba o devět procent vyšší než ten letošní. Téměř 7,4 miliardy představují vlastní příjmy a zdroje kraje, zhruba 9,5 miliardy korun jsou peníze zejména pro školství a sociální služby, které krajskými účty jen "protékají". Zatímco k rozpočtu na letošní rok mělo zejména opoziční hnutí ANO výhrady a nepodpořilo ho, letos se návrh obešel bez výhrad a zastupitelé ho i hlasy opozice schválili.
Na rozdíl od minulých let nepočítá kraj pro příští rok s dotací na opravy krajských silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ještě letos měl v rozpočtu na straně příjmů ze SFDI 170 milionů korun, nakonec se musel obejít bez nich, kraje z programu nedostaly ani korunu. "Na rekonstrukce a opravy máme zatím v návrhu rozpočtu přibližně 742 milionů korun. Při úpravách rozpočtu v lednu a dubnu se budeme snažit z vyšších daňových příjmů a úspor doplnit peníze tak, abychom dosáhli miliardy korun," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který dnes zastupitelům rozpočet předkládal.
Opoziční zastupitel Michal Švarc (SPD a Trikolora) ocenil, že je rozpočet sestavený zodpovědně a není schodkový. "Já bych určitě vyzdvihl to, že i přes výpadek, který už byl v minulém období, a to je financování ze SFDI, zachováme tu nastavenou alokaci miliardu na opravu silnic druhých a třetích tříd, protože tam vnímám, že má kraj velký dluh vůči řidičům," odpověděl na dotaz ČTK Švarc. Stále větším problémem jsou podle něj rostoucí náklady na veřejnou dopravu, kde bude třeba hledat cesty, jak ji zlevnit. "Nicméně chceme obslužnost zachovat, pro lidi je důležitá," dodal.
Na financování regionálních vlaků a autobusů má Liberecký kraj pro příští rok v rozpočtu připraveno téměř 1,616 miliardy korun, což je o 340 milionů víc než letos, představuje to nárůst o 27 procent. Kraj objednává železniční dopravu v rozsahu zhruba 4,6 milionu kilometrů, autobusy regionálních linek najezdí ročně kolem 16,6 milionu kilometrů. Jízdné se od Nového roku zvýší v průměru o dvě procenta. Do rozpočtu by to mělo přinést zhruba 60 milionů, růst nákladů ale zdražení jízdného nepokryje.
V rozpočtu kraj stále počítá s 26 miliony korun pro fond ochrany vod, přestože o poplatcích za čerpání podzemní vody, které ho plní, se stále diskutuje. S návrhem na zvýšení a přerozdělení poplatků přišel poslanec Karel Tureček (ANO). Návrh podpořila i vládní koalice v čele s ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem (za SPD), jehož resort má získat většinu nově vybraných peněz. Podle ministra by měly kraje dostávat peníze na podporu a rozvoj vodovodů, kanalizací a zajištění pitné vody v objemu průměrné částky za poslední tři roky.
Po letech, kdy Liberecký kraj nesplácel žádné dluhy, počítá rozpočet se 130 miliony korun na splátku jistiny a dalšími 36 miliony korun úroků za úvěr, který si vzal kraj vzal na stavbu Centra urgentní medicíny v Liberci. Stavba je největším projektem Krajské nemocnice Liberec za posledních 40 let. Projekt za bezmála čtyři miliardy korun financuje sama nemocnice, ale také města Liberec, Turnov a Frýdlant, která jsou jejími spoluvlastníky. Největší část nákladů však nese kraj, který je majoritním vlastníkem. Na stavbu se zavázal dát téměř 2,1 miliardy korun, z toho 1,3 miliardy si půjčil.
Pro letošní rok schválil Liberecký kraj vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 15,547 miliardy korun. Téměř 5,997 miliardy tvořily vlastní příjmy a zdroje kraje, zhruba 9,551 miliardy korun měly být peníze zejména pro školství a sociální služby, které kraj jen přerozděluje. Na konci října už příjmy kraje přesáhly 14,186 miliardy korun, výdaje byly zhruba o 450 milionů korun vyšší. Téměř dvě miliardy šly letos do investic, a to včetně projektů, na něž se podařilo kraji získat evropské dotace.