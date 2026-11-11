Liberecký kraj se obává o budoucnost regionálního vysíláni televize a rozhlasu

Liberecký kraj se kvůli vládním plánům na změnu financování České televize a Českého rozhlasu obává o budoucnost regionálního vysílání. Krajští radní projednali návrh stanoviska, které požaduje vyhodnocení dopadů změny financování na regionální vysílání a jasné finanční a zákonné záruky jeho dlouhodobé dostupnosti, kvality a redakční nezávislosti, řekla dnes novinářům náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Krajské zastupitelstvo bude o stanovisku jednat 24. listopadu.
Podíl regionálního vysílání České televize musí ze zákona činit nejméně 20 procent, což televize splní ujistil na dnešním jednání Rady ČT generální ředitel Hynek Chudárek a uvedl, že o tom mluvil i s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Česká televize podle něj nebude v příštím roce tvorbu regionálních studií redukovat, i když to byla jedna z možností úspor, kterou zmínil v červenci, pokud by ČT už příští rok změnou financování přišla o jednu miliardu korun proti současným příjmům plynoucím z poplatků. Nynější návrh rozpočtu počítá s úsporami 350 milionů korun a zrušením některých pořadů.
Regionální vysílání České televize a Českého rozhlasu informuje o dění v obcích, o dopravě, školství, zdravotnictví či kultuře. Přispívá podle Vinklátové také k zachování kulturní paměti regionu, informuje při mimořádných událostech a umožňuje veřejnosti kontrolovat rozhodování samospráv. Vláda ČR schválila 15. června návrh zákona, který počítá s financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, v sobotu 24. října ve 4:36 poslala vládní koalice v Poslanecké sněmovně návrh přes námitky opozice do druhého čtení.
Změna financování podle kraje nesmí vést k rušení regionálních pracovišť, oslabování redakcí ani omezování původního zpravodajství. "Regionální zpravodajství je podstatné pro informování lidí o tématech, která jim jsou nejblíž, a dění, které bezprostředně ovlivňuje jejich životy. Díky zpravodajství a reportážím místních redaktorů, kteří velmi dobře znají území kraje, se dostane i na témata, která by jinak mohla zůstat bez povšimnutí. Byla by velká škoda, kdybychom o toto propojení a znalost našeho kraje přišli," doplnila Vinklátová.
Kvalitní veřejná služba musí být podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) dostupná lidem ve všech částech naší země, nejen ve velkých městech. "Obyvatelé Libereckého kraje mají stejné právo na důvěryhodné informace o svém okolí jako lidé kdekoli jinde. Pokud jednou ztratíme zkušené redaktory, jejich kontakty a znalost místního prostředí, nebude snadné to napravit. Chceme proto, aby vláda případné změny připravila s ohledem na skutečné potřeby regionů a zajistila, že o našich obcích nepřestane být slyšet," dodal Půta.