Liberecký kraj se obává reorganizace Agentury pro sociální začleňování (ASZ) na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Plán ohrožuje projekty z oblasti sociálního začleňování za stamiliony korun, řekla dnes ČTK krajská radní Anna Provazníková (Starostové pro Liberecký kraj). K zachování činnosti a podpory poskytované agenturou vyzvali večer ministerstvo jednohlasně zastupitelé Liberce, pátého největšího města v zemi. Pro hlasovali i všichni přítomní zastupitelé za ANO, Zuzana Mrázová z tohoto hnutí je ministryní pro místní rozvoj.
Liberecký kraj s agenturou spolupracuje od roku 2013, v roce 2023 podepsal s ministerstvem memorandum o spolupráci a agentura je partnerem v 11 obcích. Přesto kraj a obce o připravovaných změnách nikdo neinformoval.
Liberec považuje roli agentury za důležitou. "Aktivity, které Agentura pro sociální začleňování v Liberci vykonává, jsou nenahraditelné a oslabení postavení agentury jako svébytného a samostatného subjektu se silným personálním vedením dopadne negativně na všechny liberecké občany," píše se v důvodové zprávě k usnesení, které zašle Liberec ministerstvu.
ASZ začala fungovat v březnu 2008 jako jeden z odborů úřadu vlády, přispět má ke zlepšení situace v místech s takzvanými vyloučenými lokalitami. Financuje se hlavně z evropských dotací. Od ledna 2020 spadá pod MMR, které rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v agentuře a jejím sloučení s odborem bydlení. Změny mají vstoupit v platnost od 1. dubna. Podle odborů ASZ by změna mohla ohrozit závazky vůči obcím a započaté projekty, při jejichž neplnění hrozí sankce. Podle MMR ale kontinuita agendy i rozpracované projekty zůstanou na ministerstvu zajištěny.
Liberecký kraj patří podle Provazníkové k nejvíce zatíženým v Česku, v roce 2024 vykázal čtvrtou nejvyšší míru sociálního vyloučení po Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. "Díky spolupráci s agenturou máme v kraji funkční systém, který skutečně pomáhá lidem i obcím, zaměřují se na téma sociálního vyloučení, vzdělávání, bydlení a prevence kriminality. O to víc nás znepokojuje reorganizace bez jasného vysvětlení. Oslabení odborného zázemí a koordinace může ohrozit už rozběhnuté investice i další řešení problémů," doplnila Provazníková, která se obává i odchodu odborníků.
Už od roku 2013 spolupracují s agenturou Velké Hamry na Jablonecku nebo Ralsko na Českolipsku. "Ve Velkých Hamrech se za tu dobu, kdy nám agentura pomáhá, podařilo docílit velkého posílení komunitní práce při škole, posílení služeb pro rodiny s dětmi, některé problémy typu nedostatečná docházka dětí do škol se úplně změnily. Změnilo se klima v obci i bezpečnost, ubylo kriminality," řekla Provazníková. S agenturou na řešení sociálních problémů a dostupnosti bydlení spolupracují také Jablonec nad Nisou nebo Nový Bor.