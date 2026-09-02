Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na nové vedení Krajské nemocnice Liberec

Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení Krajské nemocnice Liberec. Nově obsadit chce šest pozic v představenstvu největší krajské nemocnice. Cílem je vybrat odborně zdatné a zkušené manažery, kteří se budou podílet na dalším rozvoji největší zdravotnické skupiny v Libereckém kraji, řekla dnes ČTK mluvčí hejtmanství Andrea Fulková. Nové vedení by mělo nastoupit k 1. lednu 2027.
Výběrové řízení se netýká předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice, jímž zatím zůstane Richard Lukáš. "Považujeme jako akcionáři za důležité, aby kontinuita ve výstavbě centra urgentní medicíny byla právě takto personálně garantována, generální ředitel bude i součástí výběrové komise," řekl již dříve ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj je majoritním vlastníkem nemocnice, minoritní akciové podíly vlastní města Liberec, Turnov a Frýdlant.
Ve výběrovém řízení hledá kraj manažery na pozice člena představenstva pro lékařský úsek a I. místopředsedu představenstva, členy představenstva pro ekonomiku, pro investice a obchod, pro ošetřovatelskou péči, pro provoz a člena představenstva pro holdingové řízení a II. místopředsedu představenstva. U všech pozic požaduje kraj minimálně desetiletou odbornou praxi a tříletou manažerskou praxi. Výběrové řízení je dvoukolové, přihlášky mohou uchazeči podávat do 15. října.
Největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji - Krajská nemocnice Liberec (KNL) se od 1. ledna sloučila s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa. Vzniklo tak zařízení s více než 1600 lůžky, které se zhruba 4750 zaměstnanci patří k desítce největších nemocnic v Česku. Českolipská nemocnice spojením zanikla, její majetek přešel na KNL. V loňském roce hospodařily nemocnice s obratem dohromady kolem 8,5 miliardy korun.
KNL pracuje v současné době na největší investici za posledních 40 let - v areálu v Liberci staví centrum urgentní medicíny (CUM). Práce na projektu zhruba za čtyři miliardy korun začaly na jaře 2023, nabraly ale zpoždění, a stavba by tak měla být hotová až v prvním čtvrtletí 2028. Projekt financuje nemocnice a města Liberec, Turnov a Frýdlant, největší část nákladů ale nese Liberecký kraj. Na stavbu se hejtmanství zavázalo dát téměř 2,1 miliardy korun, přes miliardu si půjčilo.