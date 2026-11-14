Registr vozidel v Liberci bude od 30. listopadu kvůli stěhování tři týdny uzavřený. Po přestěhování bude sídlit v bývalé pobočce Kooperativy v horním centru, kterou město letos koupilo. Mluvčí radnice Jana Kodymová ČTK řekla, že registr vozidel bude znovu v provozu od 21. prosince.
"Přepisy vozidel a další záležitosti registru vozidel mohou řidiči v době uzavírky vyřídit například v Jablonci nad Nisou, ve Frýdlantu nebo v Turnově," dodala.
Bývalou pobočku pojišťovny, která se nachází vedle kavárny Pošta za historickou radnicí, získal Liberec za 44 milionů korun. Potřeboval ji, protože mu letos na konci roku vyprší smlouva na pronájem kancelářských prostor v soukromé budově S Tower v dolním centru. Z ní do Kooperativy v horním centru přestěhuje zhruba 40 pracovníků odboru dopravně správních agend včetně registru vozidel.
Do Kooperativy plánuje město přemístit také agendu autoškol včetně zkušebny pro závěrečné testové zkoušky, kterou má nyní ve své budově Nového magistrátu. Zkušební komisaři by se do Kooperativy měli přemístit v dubnu příštího roku. Přepážkových pracovišť registru řidičů, tedy řidičských průkazů, které jsou také na Novém magistrátu, se stěhování netýká. "Jejich pracoviště zůstanou nadále otevřená v běžném provozu v budově Nového magistrátu," dodala Kodymová.