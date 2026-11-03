Liberecký soud zamítl stížnost na komunální volby v České Lípě

Soud v Liberci zamítl návrh na neplatnost letošních komunálních voleb v pětačtyřicetitisícové České Lípě. Důvodem je pozdní podání stížnosti, soud se proto jejím obsahem vůbec nezabýval. Rozhodnutí dnes soud zveřejnil na úřední desce.
Lhůta pro podání stížností na volby skončila 23. října v 16:00. "Protože návrh byl podán skrze datovou schránku soudu v pátek 23. 10. 2026 v 18:19, stalo se tak až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Návrh je proto opožděný. Zmeškání této lhůty nelze prominout," uvedl soud ve zdůvodnění, proč návrh odmítl.
Návrh Libora Křenka podle soudu ani neobsahoval vlastní odůvodnění. Jeho součástí byl pouze soubor písemností týkajících se komunikace navrhovatele s městským úřadem v České Lípě o volitelnosti kandidáta SPD Zbyška Stibora, který ale nebyl v říjnových volbách zvolen do českolipského zastupitelstva. Kvůli pozdnímu podání se soud obsahovými nedostatky návrhu nezabýval.
Liberecká pobočka krajského soudu dostala celkem 11 návrhů na volby v devíti různých obcích. Návrh na přezkoumání výsledku voleb v Ralsku na Českolipsku stěžovatelka nakonec stáhla, u ostatních soud zatím nerozhodl.
Jeden návrh se týká i Liberce, kdy se končící náměstek primátora Adam Lenert (ANO) domáhá zneplatnění voleb. "Důvodem podání stížnosti je tvrzená výrazná odchylka mezi statistickým očekáváním a evidovaným výsledkem u celkem osmi kandidátů v pěti různých okrscích. Na základě toho navrhovatel formuluje hypotézu, že mohlo dojít k nesprávnému výkladu označení hlasovacích lístků, případně k vynechání či záměně údajů při přepisu a pořízení zápisu, a žádá o ověření soud," uvedla již dříve mluvčí soudu Karolína Francová.