Liberečtí kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu výrobců metamfetaminu

Liberečtí kriminalisté z TOXI týmu zadrželi sedm lidí z organizované skupiny výrobců metamfetaminu. Drogy distribuovala skupina na území Libereckého kraje a v Praze. Tři ze zadržených jsou stíhaní vazebně, hrozí jim až 18 let vězení. Na webu policie o tom dnes informoval její mluvčí v Libereckém kraji Vojtěch Robovský.
Skupina se podle zjištění policie podílela na dovozu prekursorů a dalších chemikálií z Polska, následné výrobě metamfetaminu a jeho distribuci. Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili tři nelegální výrobny metamfetaminu, více než 1000 gramů pseudoefedrinu, větší množství chemických látek, zejména červeného fosforu, jódu a kyselin, ale také předměty sloužící k nelegální výrobě metamfetaminu.
Dodavatelem pseudoefedrinu a dalších chemikálií byl podle policie 67letý cizinec. "V posledních letech pozorujeme v Libereckém kraji významnou změnu ve způsobu, jakým si výrobci metamfetaminu opatřují pseudoefedrin. Zatímco dříve byl z Polska do České republiky ve velké míře dovážen pseudoefedrin ve formě léčiv a pachatelé jej museli z tablet nejprve extrahovat, v posledních dvou až třech letech se stále častěji setkáváme s přímým dovozem již čistého pseudoefedrinu," uvedl vedoucí libereckého TOXI týmu Pavel Folprecht.
Pro výrobce drog to podle něj znamená, že mají jednu z prvních a časově i technicky náročnějších fází výroby dokončenou. "Samotná výroba metamfetaminu je tak jednodušší, rychlejší a výsledný produkt může mít vyšší čistotu. Vzhledem k bezprostřednímu sousedství Libereckého kraje s Polskem je tento trend pro náš region významný a představuje další důvod, proč se zaměřujeme nejen na samotné výrobce, ale také na osoby, které jim prekurzory a další chemické látky zajišťují," dodal Folprecht.
Kriminalisté za hlavního organizátora skupiny považují osmadvacetiletého muže, kterého zadrželi s pomocí zásahové jednotky poté, co převzal od zahraničního kurýra přibližně půl kilogramu pseudoefedrinu a další chemické látky. Hlavní organizátor je stíhaný vazebně stejně jako jeho 39letý spolupachatel a 67letý zahraniční dodavatel.
Členy skupiny kriminalisté zadrželi postupně, nejprve zatkli čtyři na začátku června při realizaci operace s krycím názvem SPIRALA. "Prověřování případu však zadržením hlavních osob neskončilo. V průběhu následujících měsíců vrchní komisař obvinil další tři osoby, které se podle dosavadních zjištění na trestné činnosti skupiny podílely různou měrou, ať již samotnou výrobou metamfetaminu, obstaráváním potřebných chemikálií a dalších věcí nebo poskytováním prostor využívaných k nelegální výrobě," dodal Robovský.