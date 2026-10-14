Liberečtí policisté zadrželi muže, když měl od oběti podvodu převzít peníze

Liberečtí kriminalisté zadrželi třiadvacetiletého cizince, když měl od oběti podvodu převzít přes 400.000 korun. Jako kurýr působil podle policie i na dalších místech v Česku. Hrozí mu až pět let vězení. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Iva Martínková.
Obětí byla v tomto případě žena, kterou telefonicky a e-mailem oslovil neznámý člověk s nabídkou údajného výhodného investování. Žena se nechala přesvědčit, aby postupně předala přes dva miliony korun kurýrovi. "Tomu za předávání 'zásilky' a vkládání hotovosti do vkladomatů byla přislíbena finanční odměna. Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investic či investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila," uvedla Martínková.
Cizince zadrželi kriminalisté z Liberce minulý týden ve středu. Obviněný je z přečinu podvodu ve formě spolupachatelství. Soud vyhověl žádosti policie, aby byl stíhaný vazebně. "Své kurýrní služby totiž vykonával v několika dalších případech napříč naší republikou a byl předpoklad, že by ve své činnosti pokračoval nebo by se skrýval v zahraničí," dodala mluvčí policie.
Podobný případ zaznamenali liberečtí kriminalisté letos na jaře, kdy zadrželi jiného mladého cizince, také kurýra. "Zabránili tak předání hotovosti ve výši 650.000 korun, která měla být taktéž předána kurýrovi s úmyslem výhodného investování. Poškozený již ale v předchozích dnech stačil falešnému kurýrovi předat hotovost v celkové výši přesahující jeden milion korun," uvedla Martínková. V tomto případě už státní zástupkyně podala proti jednadvacetiletému cizinci obžalobu.
Podle policejní mluvčí je do takových typů podvodů zapojeno více lidí. "Někdo komunikuje s poškozeným, vzbuzuje v něm falešný dojem o výhodném investování a zhodnocování a instruuje k předávání finančních prostředků. Dále instruuje i samotné kurýry. Někdo další pak zastává pozici kurýra, který přebírá peněžní prostředky a ty pak předává dalšímu spolupachateli, případně je sám vloží do vkladomatu," dodala.