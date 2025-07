Lidé se příští rok podívají do sklepních prostor zámku Vartenberk

„Mysleli jsme, že by to mohlo být ještě letos, ale kvůli vlhku jsme to přehodnotili. Nechceme na to tak spěchat, aby to stihlo vyschnout,“ vysvětlila vedoucí odboru výstavby Helena Bušová.

Město letos získalo dotaci ve výši půl milionu korun na finální povrchovou úpravu průčelí vnitřních fasád zámku.

„Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších obnov v našem kraji. Zámek prošel požárem a rozsáhlou devastací. A město mu krok po kroku vrací jeho podobu. Liberecký kraj s respektem k takovému přístupu tuto obnovu podporuje individuálními dotacemi,“ doplnila krajská náměstkyně Květa Vinklátová.