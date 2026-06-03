Lidé v Liberci do participativního rozpočtu poslali 46 návrhů, loni jich bylo 47

Lidé v Liberci letos poslali 46 návrhů na využití peněz z participativního rozpočtu města. Je to o jeden méně než loni, kdy se sešlo rekordních 47 tipů. Úředníci nyní vyberou návrhy, které jsou uskutečnitelné, v říjnu obyvatelé města hlasováním rozhodnou, mezi které projekty radnice rozdělí deset milionů korun. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška (Piráti).
"Celková hodnota návrhů dosahuje 32,5 milionu korun. A jenom to potvrzuje, že o participativní rozpočet je zkrátka velký zájem," řekl náměstek.
Mezi návrhy jsou přeměna elektrobudky na veřejnou galerii u starých pekáren nebo návrat gryfů na podstavce před Šaldovým divadlem v centru města. Původní sochy bájných tvorů s okřídleným lvím tělem a orlí hlavou byly zničené po roce 1945. K dalším tipům patří úniková detektivní hra se zaměřením na historii města nebo velkoplošná malba na stometrovou zeď v Ještědské ulici v Hanychově.
"A pak se lidé zajímají klasicky o obnovu takových zapomenutých, polozapomenutých sportovišť, kde třeba jejich rodiče jako děcka běhali a závodili. Tak můžu jmenovat ve Vesci hřiště v ulici Nad Nisou. A pak tam jsou takové evergreeny jako jsou dětská hřiště - tak to je ve Starých Pavlovicích, v Kunraticích, Na Perštýně, v Dolním Hanychově," dodal náměstek. Některé náměty se podle něj týkají i zvýšení atraktivity parků, mezi ně patří vytvoření lesoparku na Broumovské nebo jógové stezky.
Náměty mohli lidé posílat do dvou kategorií. Mezi velké projekty s hodnotou od jednoho do dvou milionů korun rozdělí radnice šest milionů korun, na projekty do milionu korun půjdou celkem čtyři miliony Kč.
Loni v hlasování uspělo 12 projektů, z toho deset malých a dva velké. Do hlasování se zapojilo rekordních 4126 respondentů, ale hlasy 521 z nich nebyly započteny, protože šlo o lidi mladší 15 let nebo žijící mimo Liberec. Nejvíce hlasů získal projekt Letiště - místo, které nás spojuje. Pro propojení dvou čtvrtí u letiště hlasovalo 1202 lidí. Přes 1000 hlasů loni získaly už jen dva další projekty, a to zvelebení žulového lomu v Lidových sadech a obnovení historické stezky na Perštýně, která vede kolem památníku padlých zaměstnanců Liebiegovy továrny za první světové války. Mezi úspěšné návrhy patřilo i vybudování komunitního včelína v lesoparku nad přehradou, pumptracku v Ruprechticích, parku u Janovodolského potoka a také v Ostašově či obnova fotbalového hřiště na Keilově vrchu. Všechny vítězné projekty by město mělo udělat letos nebo příští rok, záležet bude na náročnosti přípravy.