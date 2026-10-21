Lidé z polského Institutu národní paměti hledají v České Lípě ostatky vojáků

Ostatky tří vojáků z druhé světové války - příslušníků odboje - hledají na Městském hřbitově v České Lípě pracovníci polského Institutu národní paměti. Bojovníci za nezávislost Polska byli na hřbitově pohřbeni po skončení války. Práce u starého kolumbária a vsypové loučky nenarušují chod hřbitova, pokračovat budou do konce října, řekla dnes ČTK mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. S institutem podle ní na pátrání spolupracuje město a také odbor pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany.
"Cílem prací je zjistit přesná místa pohřbení vojáků, nalezení a zajištění jejich ostatků a jejich následná identifikace. Pokud se potvrdí, že nalezené ostatky patří hledaným polským vojákům, chtějí je pracovníci institutu exhumovat a v Polsku s poctami pohřbít," doplnila mluvčí radnice. Institut plánuje podle ní zároveň připomenout osudy těchto vojáků.
Podle dokumentů z archivů byli na hřbitově v České Lípě pohřbeni dva vojáci Zemské armády (Armia Krajowa) Piotr Radziejowski s krycím jménem Gwiazda a Witold Lew zvaný Azja. Oba muži patřili k oddílu Tadeusze Kuncewicze s krycím jménem Podkowa, jehož vojáci se v roce 1945 pokusili dostat do americké okupační zóny. Po předání československým bezpečnostním orgánům a pokusu o útěk při převozu byli dopadeni a uvězněni v České Lípě. Radziejowski zemřel ve vězeňské nemocnici v červenci 1946, Lew o zhruba pět měsíců později.
"Pátrání se týká také třetího polského vojáka, který podle dosavadních zjištění procházel oblastí České Lípy se skupinou vojáků pod velením Hieronima Dekutowského s krycím jménem Zapora. Zemřel v důsledku střelného zranění v říjnu 1945. V dokumentech je uváděn pod různými jmény, a proto určení jeho totožnosti vyžaduje další výzkum. Jeho památku připomíná pietní místo zřízené z iniciativy města. Archivní materiály však naznačují, že skutečné místo jeho pohřbení může být v jiné části téhož hrobového oddělení," uvedla Kňákal Brožová.
Polský Institut národní paměti se věnuje výzkumné, archivní a vzdělávací činnosti, dokumentování nacistických a komunistických zločinů, uchovávání památky jejich obětí a připomínání bojů za nezávislost Polska i osobností, které se zasloužily o svobodu. V rámci spolupráce s Ministerstvem obrany ČR už byly v polských Hlubčicích nedaleko hranic s Českem exhumovány ostatky českých obětí takzvané liptaňské tragédie z roku 1938. V současné době se pracuje v Polsku na hřbitově ve zhruba 30 kilometrů vzdálené Ratiboři, kde jsou pohřbeni čeští odbojáři z období druhé světové války.