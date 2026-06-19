Lidský řetěz symbolicky přestěhoval prvních 500 knih do nové knihovny v Turnově

Předáváním z ruky do ruky dnes symbolicky přestěhovali školáci, studenti, skauti a další obyvatelé Turnova prvních 500 knih do nové městské knihovny. Její vybudování stálo přes 115 milionů korun. Lidský řetěz vytvořilo na zhruba 400metrové trase mezi starou a novou budovou knihovny kolem 700 lidí. S ohledem na to, že letos je rok 2026, stěhování symbolicky trvalo 26 minut. Za tu dobu se podařilo přesunout necelou polovinu připravených knih, řekl ČTK ředitel knihovny Jaroslav Kříž.
"Je vidět, že děti čtou knížky, protože si každou knížku prohlížely. Kvůli tomu jsme nestihli těch 1013 kusů, co jsme měli připravených, a poslali jsme jenom 500. Je to zase hezké, že v roce 2026, když je radnici 500 let, tak jsme poslali 500 knížek jako první část do nové knihovny," uvedl Kříž.
Podle něj se tak neplánovaně dostali k číslu, které původně zavrhli. "To se vyvíjelo. Já jsem chtěl původně symbolických 206 knih, protože naší knihovně je 206 let. Ale kolegyně mi říkaly, že to je málo, že lidé jsou natěšení a musí to být delší akce, než aby byl za pět minut konec. Takže jsme přidali 500, protože radnici je 500 let. Pak jsme přidali 40, protože 40 let jsme v této budově a nakonec jsme si řekli, že je rok 2026 a že za 26 minut bychom mohli posílat 1013 knih, tedy polovinu z 2026," popsal plánování dnešní akce ředitel knihovny.
Do lidského řetězu se dnes zapojily hlavně děti z místních škol. "Jsme turnovská škola a myslím si, že to je krásná situace, kdy můžeme městu pomoci a můžeme hezky přestěhovat knihovnu. A pro děti je to i možnost, jak získat lepší vztah nejen ke knihovně, ale i ke vzdělání a ke knihám jako takovým," uvedla třídní učitelka 4. třídy ze ZŠ Zborovská Markéta Koldová.
Se stěhováním knih dnes pomáhal i senior Dalibor Polanský. "Když chodím do knihovny, tak jim musím pomoct. Už se těším na novou a něco v ní musí být," řekl dnes ČTK.
Do nové knihovny se díky lidskému řetězu dnes dostaly komiksy, fantazy příběhy, sci-fi či knihy s regionální tematikou. Šlo ale jen o zlomek knižního fondu turnovské knihovny, který čítá zhruba 35.000 titulů. Turnovské knihovníky tak čeká náročné léto, kvůli přesunu bude jejich hlavní budova v červenci a srpnu uzavřená. Novou knihovnu chtějí otevřít v září.
Turnovská knihovna Antonína Marka patří k nejstarším v zemi. Současná budova v Jeronýmově ulici ale už potřebám kapacitně nestačí, chybí v ní lepší hygienické i návštěvnické zázemí nebo společenský sál. Knihovna navíc není bezbariérová. Nová budova ve Skálově ulici mezi letním kinem a domem Na Sboře výrazně zlepší podmínky pro návštěvníky knihovny. Navíc její podoba odkazuje na symboly Českého ráje. Návštěvníkům by měla připomínat skalní soutěsku a na střeše bude mít čítárnu s borovicí typickou pro skalní vyhlídky.