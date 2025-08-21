Zemědělci bojují za zadlužený lihovar. Rozprodej po částech je nevýhodný, tvrdí

Matěj Klimša
  15:42aktualizováno  15:42
Fungoval dvě desetiletí a měl tisíce zákazníků, teď je v insolvenci a hrozí mu zánik. Zemědělci spolu s jednatelem lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku bojují o jeho záchranu. Insolvenční správkyně plánuje rozprodat technologii a budovu zvlášť, což by podle kritiků znamenalo znehodnocení celého podniku. Regionální agrární rada proto spouští petici, kterou chtějí osud společnosti zvrátit.
Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.

Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022. | foto: ČTK

Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.
Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.
Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.
Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.
5 fotografií

Lihovar Style Bohemia se dostal do ekonomických problémů už koncem roku 2022.

„Bylo to i vlivem covidu. Snažili jsme se to vyřešit podáním reorganizačního návrhu, který jsme projednali s věřiteli. Soud nám nevyhověl a prohlásil konkurz,“ popsal jednatel firmy Martin Balatka.

Při konkurzu jde o prodej majetku, zatímco u reorganizace má firma možnost fungovat dál a splácet dluhy za provozu.

Palírna v Zásadě unikla krachu. Soudní poplatky musí uhradit věřitel

Proti rozhodnutí se Balatka dvakrát odvolával k vrchnímu soudu, který nakonec reorganizaci povolil. „Tím ale došlo k velké časové prodlevě a už jsme nemohli naplnit všechny body plánu. Insolvenční správkyně podnik provozovat nechtěla a museli jsme plán stáhnout,“ vysvětlil Balatka.

Soud pak v dubnu 2023 prohlásil konkurz už definitivně. Od té doby podnik nevyráběl.

Podle ČTK přihlásili věřitelé pohledávky za bezmála 20 milionů korun, největším zajištěným věřitelem je Česká spořitelna, které firma dluží téměř pět milionů korun. Pohledávku téměř za šest milionů přihlásila firma Kornel CZ.

„Do roku 2024 ještě probíhala sezona pěstitelského pálení. Správkyně začátkem letošního roku řekla, že se budou rozprodávat jednotlivé části podniku. Ty části ale netvoří funkční celek,“ upozornil Balatka.

„Chceme, aby se tu potravinářství udrželo“

Výtěžek podle něj bude nevýhodný. „Jde o to, že bude zvlášť prodaná třeba destilační kolona a lihové měřidlo, což jsou věci, které k sobě určitě patří. Ani věřitelé s tím nesouhlasí,“ dodal Balatka.

Proti rozprodeji se postavila i Agrární komora ČR a regionální agrární rada. „Prodej na díly je ohromně nevýhodný. Naší snahou je dohodnout se, abychom podnik mohli znovu otevřít,“ sdělil předseda Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou Jiří Sameš.

„Bojujeme za místní producenty potravin. Budeme dělat vše pro to, aby podnik zůstal zachovaný, protože za ty roky už nám toho z Libereckého kraje zmizelo hodně,“ myslí si předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje Robert Erlebach, podle kterého jde jen o co nejrychlejší prodej za jakoukoliv cenu. „Chceme, aby se tu potravinářství udrželo,“ doplnil.

„Žádnému potenciálnímu zájemci o odkup majetkové podstaty není a nikdy nebylo bráněno v učinění nabídky na odkup,“ připomněla insolvenční správkyně Monika Cihelková.

„Rozprodává se to pomalu jako šrot“

Erlebach upozornil, že v lihovaru jsou v tuto chvíli i zásoby, které mají velkou cenu. Jde podle něj o samotné výrobky v hodnotě 400 tisíc korun, lahve k naplnění za milion nebo třeba kvas, který už je nenávratně znehodnocený. Podle Erlebacha přitom mohl kvas vynést asi tři miliony korun.

„V současné době je prověřováno tvrzení o existenci kvasu ze sklizně roku 2024, který byl údajně znehodnocen,“ konstatovala insolvenční správkyně Cihelková, podle které je snaha o pokračování provozu pěstitelské pálenice iracionální.

„Provoz byl ukončen před více než patnácti měsíci a ani v době, kdy měl dlužník dispoziční oprávnění, nebyl provoz ziskový,“ podotkla Cihelková.

„Výše pohledávek činí třetinu z hodnoty celého majetku. Připadá mi naprosto hloupé si zničit takový provoz,“ poukázal Erlebach. „Rozprodává se to pomalu jako šrot. Navíc za dům byla první nabídka 15 milionů korun, během krátké doby spadla na osm. To není ani hodnota pozemku,“ zlobí se.

Petici adresují insolvenčnímu soudu

Pokud se lihovar letos neotevře, zmaří se podle zemědělců příležitost na záchranu podniku. Podle Balatky by navíc letošní sezona, která teď začíná, mohla být velice dobrá.

„Palírna tu fungovala dvacet let a má zhruba tři tisíce zákazníků, kteří si nechávali ovoce každoročně zpracovat. Myslím, že byli spokojení. I proto bych chtěl, aby firma pokračovala dál,“ přeje si Balatka.

Areál lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku. Firma, která po léta zpracovávala ovoce od místních pěstitelů, je od ledna 2023 v insolvenčním řízení. (19. srpna 2025)
Areál lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku. Firma, která po léta zpracovávala ovoce od místních pěstitelů, je od ledna 2023 v insolvenčním řízení. (19. srpna 2025)
Areál lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku. Firma, která po léta zpracovávala ovoce od místních pěstitelů, je od ledna 2023 v insolvenčním řízení. (19. srpna 2025)
Areál lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku. Firma, která po léta zpracovávala ovoce od místních pěstitelů, je od ledna 2023 v insolvenčním řízení. (19. srpna 2025)
5 fotografií

Zemědělci s Balatkou sepsali petici, kterou adresují insolvenčnímu soudu. „Podle zákona má být podnik zachován v chodu, pokud je to možné a výhodné. A ta možnost se tu úplně jednoznačně nabízí. Chceme, aby k tomu soud přihlédl,“ nastínil Erlebach. Petice bude dostupná jen v papírové formě, a to především v Zásadě a okolí.

Podle zemědělců jde o víc než jen o firmu. „Je jediným zdrojem kvalitního zpracování ovoce pro zahrádkáře a ovocnáře v regionu. Naše země je dnes u ovoce soběstačná jen z třiceti procent a my si tu budeme likvidovat podniky, které fungovaly a mohou fungovat i dál,“ uzavřel Erlebach.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Philip Morris International mezi top 5 lídry v oblasti uhlíkové neutrality podle žebříčku magazínu Forbes 2025

21. srpna 2025  16:47

Sraz velocipedistů v Jičíně

Sraz velocipedistů se na konci týdne uskuteční v Jičíně. Už dnes v 19 hodin na Valdštejnovo náměstí přijedou příznivci vysokých kol.

21. srpna 2025  16:46

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je týden do konce prázdnin dobrá

I týden před koncem prázdnin je kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji stále většinou dobrá. Zhoršená jakost vody - na třetím z pěti stupňů...

21. srpna 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Nadaní studenti přijeli na Academy Kroměříž ze Španělska i Jižní Koreje

Rekordní počet 80 žáků a studentů základních škol, konzervatoří a vysokých škol po celý týden v Kroměříži zdokonaloval své hudební dovednosti. Bylo jich přibližně o 20 více než v minulém roce....

21. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie v Ostravě cvičila zásah proti střelcům, v roli rukojmího byl hejtman

Policisté a další složky záchranného integrovaného systému dnes v Ostravě v budově hejtmanství nacvičovali zásah proti aktivním střelcům, kteří začali útočit...

21. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Policie v Ostravě cvičila zásah proti střelcům, v roli rukojmího byl hejtman

Policisté a další složky záchranného integrovaného systému dnes v Ostravě v budově hejtmanství nacvičovali zásah proti aktivním střelcům, kteří začali útočit...

21. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Chery oznamuje třetí model, který vstoupí v září na český trh: hybridní Chery Tiggo 4

21. srpna 2025  16:29

Muž chtěl uplatit úřednici. Kamera natočila, jak jí na ulici strká peníze do kapsy

Podnikatel na Ústecku se podle policie opakovaně pokusil podplatit úřednici, aby získal veřejnou zakázku na odstranění náletových dřevin. Žena to oznámila policii. Kriminalisté muže obvinili z...

21. srpna 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Horší vodu v hradeckém kraji má koupaliště Dolce, Stříbrný rybník ukončil sezonu

Zhoršenou kvalitu vody má v Královéhradeckém kraji podle posledních rozborů nadále přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova. U vnímavějších lidí by se mohly...

21. srpna 2025  14:31,  aktualizováno  14:31

Cestáři pracují na přeměně nebezpečného úseku, silnice se stěhuje do zářezu

Práce na přestavbě nebezpečné nepřehledné křižovatky na silnici I/34 u Květinova na Havlíčkobrodsku se naplno rozběhly. Provoz vede přes úsek kyvadlově po provizorní vozovce za řízení semaforem.

21. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Ekofestival zamíří podruhé do Brna, představí vítěze E.ON Energy Globe

21. srpna 2025  16:09

Zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku dál trvá

Zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku, který hygienici vydali minulý týden, dál trvá. Vítr sice sinice, které na hladině tvoří vodní květ, například v...

21. srpna 2025  14:16,  aktualizováno  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.