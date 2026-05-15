Likvidace sinic v přehradě přijde letos Jablonec nad Nisou na 660.000 korun

Likvidace sinic na přehradě Mšeno přijde letos Jablonec nad Nisou na víc než 660.000 korun. Pomoci by znovu měly ultrazvukové vysílače, které firma Photon Water Technology (PWT) umístí na hlavní nádrž, zajistí také údržbu plovoucích zelených ostrůvků na druhé nádrži a monitoring kvality vody, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Přehrada o rozloze 27 hektarů je oblíbeným rekreačním místem, za pěkného počasí tam míří nejen tisíce místních, ale i lidé z okolí včetně sousedního Liberce.
Navzdory vysoké návštěvnosti se v posledních letech na jablonecké přehradě dařilo udržet vodu po většinu sezony vhodnou ke koupání. Zvýšené množství sinic a zákaz koupání tam platil naposledy koncem srpna 2018. Loni od konce července byla ale voda v přehradě navzdory všem opatřením nevhodná ke koupání, když množství sinic překročilo 20.000 buněk na mililitr, zdravotní obtíže ale hygienikům nikdo nehlásil.
"Jako o možném důvodu se hovořilo o vysoké hladině vody, častých prudkých deštích a horkém létu. Deště splavily do vody nečistoty a společně s tlející zelení se z nich uvolnily živiny pro sinice. Vysoké letní teploty situaci ještě zhoršily. Hygienici koupání důrazně nedoporučovali kvůli riziku kožních a alergických reakcí," doplnila Fričová. Podle Povodí Labe byly odhalené písčité a kamenité pláže v předchozích letech nestandardní, loni pláže zmizely pod vodou a hladina byla na správné úrovni.
Ultrazvukové vysílače budou zhruba 30 centimetrů pod hladinou na plovákových nosičích, energii k jejich provozu zajistí integrované solární panely. Dva plováky jsou vždy umístěné tak, aby vliv ultrazvuku pokrýval i pláže na obou březích první nádrže, která slouží ke koupání. Technologie je šetrná k životnímu prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organismy a nezpůsobuje únik toxinů do vody. Kromě sinic je účinná také proti takzvané zelené vodě, tedy zeleným řasám.
"Protože přehradní nádrž spravuje Povodí Labe, potřebujeme pro instalaci zařízení souhlas vlastníka i Českého rybářského svazu. Ultrazvukové vysílače budou stejně jako v minulých letech fungovat během hlavní koupací sezony zhruba od července do září," řekla vedoucí odboru městské ekologie Štěpánka Gaislerová. Součástí opatření proti sinicím zůstávají podle ní také plovoucí vegetační ostrovy na druhé nádrži, které město instalovalo v říjnu 2021.
Soustava 38 propojených zelení osázených ostrůvků o celkové ploše 112 metrů čtverečních vytváří komplex na ploše přes 700 metrů čtverečních. "Funkce vegetačních ostrovů spočívá ve zlepšování kvality vody, protože jejich kořenový systém odčerpává živiny, které sinice potřebují k růstu. Zároveň podporují přirozený vodní ekosystém a poskytují útočiště ptákům i hmyzu," dodala k opatření náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).