Novým primátorem Liberce se dnes stal pětatřicetiletý Lukáš Hájek z vítězného hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK). V tajné volbě získal 30 z 39 možných hlasů. Po osmi letech vystřídal v čele pátého největšího města v Česku Jaroslava Zámečníka ze stejného uskupení, který už před volbami oznámil, že o post primátora nebude znovu usilovat.
Hájek ČTK po zvolení řekl, že se chce věnovat zejména srozumitelnější, otevřenější komunikaci s občany. "Chci například vést veřejný kalendář své práce. Chci se věnovat třeba tomu, abychom tady na magistrátu více rozhodovali na základě dat a zapojovali například i umělou inteligenci," řekl.
Navázat chce také na předchozí osmiletou práci SLK ve vedení Liberce. "Nemyslím si, že nás čeká třeba něco úplně revolučního, byť by to mohla být nová lanovka na Ještěd. Spíš bych chtěl, aby lidé věděli, že se kontinuálně posouváme kupředu. A jsem moc rád, že s partnery máme shodu na tom, že vedle velkých projektů se chceme více zaměřit třeba i na běžnou údržbu a rovnoměrný rozvoj ve všech čtvrtích města," dodal.
Koalici v Liberci vytvořilo po letošních komunálních volbách vítězné SLK s hnutím Lepší Liberec a uskupením LOL (Liberec otevřený lidem) + Piráti. V 39členném zastupitelstvu mají 31 hlasů. Jedinou opoziční stranou je ANO, nikdo další se do libereckého zastupitelstva nedostal.
Liberec povede opět jedenáctičlenná městská rada, která by měla mít kromě primátora rekordních osm náměstků na plný úvazek a jen dva neuvolněné radní, tedy na částečný úvazek. Zastupitelé by je měli dnes zvolit v tajné volbě.
Na Liberec nezvykle vysoký počet uvolněných náměstků už dříve Hájek obhajoval přibývající agendou. Navýšení počtu uvolněných náměstků dnes na zastupitelstvu kritizovalo opoziční ANO. "Myslím si, že řízení města není o náměstcích. Je vidět, že i město funguje pod daleko menším počtem náměstků," řekl zastupitel Adam Lenert (ANO).
Voliči v říjnu vybírali ve stotisícovém Liberci z 11 kandidátek. SLK získalo v zastupitelstvu 14 mandátů, druhý Lepší Liberec 11 křesel, třetí ANO osm a LOL+Piráti má šest zastupitelů.