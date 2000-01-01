náhledy
Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po 103 letech generální obnova. Téměř pět metrů vysoký a tři metry široký lustr z olovnatého křišťálu 14. ledna 2026 z lešení opatrně sejmuli pracovníci sklářské firmy Preciosa Lighting, která v následujících měsících zajistí jeho odborné repasování.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Velmi těžký a křehký. Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po 103 letech generální obnova. Téměř pět metrů vysoký a tři metry široký lustr z olovnatého křišťálu z lešení opatrně sejmuli pracovníci sklářské firmy Preciosa Lighting, která v následujících měsících zajistí jeho odborné repasování.
