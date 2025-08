Skrze malou obec u Jablonného v Podještědí projíždí denně velké množství aut. Aktuálně tam totiž vede silnice I/13. Ta je, mimo jiné, hlavním tahem z Děčína do Liberce. Ve Lvové se zároveň pohybuje velké množství pěších a cyklistů. Obchvat by měl zvýšit tamější bezpečnost. Bude dlouhý necelých 2,5 kilometru a jeho cena se vyšplhá na 738 milionů korun.

„Jde o technicky velmi náročnou stavbu v komplikovaném terénu. Bude nutné vybudovat čtyři nové mosty s předpokládanými náklady ve výši 147 milionů korun bez daně,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Na trase vznikne šest opěrných zdí za zhruba 180 milionů korun bez daně, přičemž nejnákladnější z konstrukcí je opěrná zeď na začátku Lvové ve směru z Liberce. „Zeď bude dlouhá 202 metrů a v nejvyšším bodě dosáhne výšky přes 16 metrů. To vše se samozřejmě významně promítá do výsledné ceny stavby,“ doplnila Zahálková.

ŘSD teď hledá zhotovitele obchvatu, který by měl přesunout významnou část dopravy mimo obec. Starosta Jablonného v Podještědí, pod které Lvová spadá, považuje obchvat za vysvobození pro místní.

„Je to tam nebezpečné“

„Denně tam jezdí tisíce aut a nedá se tam v podstatě přejít silnice. Co se týče bezpečnosti a zklidnění silničního provozu, tak jedině dobře, když se obchvat vybuduje a určitě to přivítáme. Je to v zájmu bezpečnosti místních i turistů a bude to ku prospěchu věci,“ těší se z projektu Jiří Rýdl, starosta Jablonného v Podještědí.

Největší nápor podle něj obec zažívá o víkendech, kdy přijíždějí turisté třeba na zámek Lemberk. Spousta lidí se ve Lvové zastavuje také u motorestu, kde prodávají oblíbenou zmrzlinu. Že by obchvat mohl podniku uškodit, si však starosta nemyslí.

„Samozřejmě nějaký počet lidí ubude, ale teď je motorest zákazníky přímo zahlcený. Během víkendu je tam obrovské množství lidí, kteří už ani nemají kde zaparkovat. Je to tam nebezpečné, i třeba výjezd od motorestu je nebezpečný,“ dodal Rýdl.

Stavět se začne příští rok

O úbytek zákazníků nemá strach ani majitel motorestu Oldřich Němeček. „Myslím si, že si k nám lidé po těch letech, co tu fungujeme, najdou cestu i tak. Je jasné, že to nebude v takové míře, ale myslím si, že lidé, kteří to tu znají, přijedou. Nejsme proti obchvatu. Plánovalo se to čtyřicet let, tak to přišlo,“ konstatoval.

Nová silnice je navržená v třípruhovém uspořádání s jedním pruhem v každém směru a třetím pruhem ve stoupání. Obchvat povede severně od obce a bude kratší než současná trasa, což zrychlí a zkrátí průjezd úsekem.

„Stavbu přeložky plánujeme zahájit začátkem roku 2026. Zprovoznit ji chceme o dva roky později,“ upřesnila Zahálková. Součástí projektu je i vybudování čtyř protihlukových stěn.