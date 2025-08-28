S kvalitou vody se Máchovo jezero kvůli sinicím potýká dlouhodobě, obvykle ale bývá v létě na třetím z pěti stupňů hodnocení. Tak to bylo i letos, podle posledního rozboru se ale kvalita vody výrazně zhoršila.
Zákaz koupání vyhlašují hygienici, pokud je v jednom mililitru vody přes 250 tisíc buněk sinic, nad tímto limitem bylo všech pět odběrných míst jezera. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 252 008 do 473 216 buněk na mililitr.
„Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vyhodnotila zdravotní riziko pro koupající se osoby jako závažné, voda byla označena jako nebezpečná ke koupání, kdy hrozí akutní poškození zdraví. Konkrétně tato voda ke koupání s obsahem sinic může způsobit alergické reakce, jejichž projevy mohou způsobit vyrážky na kůži, svědění, zánět spojivek, rýmu. Toxiny sinic mohou působit na orgány v lidském organismu a mohou být příčinou střevních a žaludečních potíží, bolesti hlavy a ve vážných případech může dojít ke vzniku jaterních problémů,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí.
Rekordně teplá voda
Ředitel obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub míní, že k přemnožení sinic přispělo, že voda v jezeře je rekordně teplá. „Měla dokonce 28,8 stupně Celsia,“ řekl.
Podle něj rostoucí teplota vody v jezeře je nepříznivým jevem posledních let. „Přes 28 stupňů měla poprvé loni,“ uvedl. Míní, že k tomu může přispívat, že jezero není hluboké. „V průměru má 2,5 až tři metry a nestačí se ochlazovat tak jako jinde, kde mají třeba deset, 15 metrů hloubky,“ dodal.
Navenek ale podle něj voda v jezeře ani nyní nevypadá na to, že by měla tak špatnou kvalitu, jak ukazuje poslední rozbor odběrů.
„Někdy tabulky udávají horší výsledky, než je skutečnost. Když projíždíte jezero, není to tak hrozné, z 80 procent plochy je to v pohodě. Záleží jakým směrem fouká vítr a kde jsou sinice nafoukané. Mohly být zrovna tam, kde byl odběr,“ dodal.
Z dalších přírodních koupališť v Libereckém kraji je na čtvrtém stupni, tedy nevhodné ke koupání, Hamerské jezero na Českolipsku. I v něm jsou ve zvýšeném množství sinice. Na třetím stupni, což značí, že zdravotní problémy po koupání mohou mít citliví jedinci, jako jsou děti či alergici, jsou kvůli sinicím přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou a koupaliště v Českém Dubu na Liberecku.
Na druhém stupni jsou s mírně znečištěnou vodou přírodní koupaliště v Sedmihorkách v Českém ráji, krkonošském Jablonci nad Jizerou a Zákupech a Nedamově u Dubé na Českolipsku.
4. srpna 2024