Zákaz koupání v Máchově jezeře. Rekordně teplá voda obsahuje příliš mnoho sinic

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:32aktualizováno  14:32
Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice. Naposledy platil zákaz koupání pro jezero v roce 2004, tehdy to bylo po celou sezonu, nyní až na jejím konci. V Libereckém kraji jde toto léto o první přírodní koupaliště s vydaným zákazem koupání.
Vodní skákací atrakce na Máchově jezeře, vstup na ni vyjde jednoho člověka na...

Vodní skákací atrakce na Máchově jezeře, vstup na ni vyjde jednoho člověka na 150 korun na hodinu. (12. srpna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Půjčovny u Máchova jezera nabízí i pronájem paddleboardu. (12. srpna 2025)
Vodní atrakce na Máchově jezeře. (12. srpna 2025)
Nechybí ani možnost pronájmu variace šlapadel. (12. srpna 2025)
Loď Máj pluje po Máchově jezeře. (12. srpna 2025)
S kvalitou vody se Máchovo jezero kvůli sinicím potýká dlouhodobě, obvykle ale bývá v létě na třetím z pěti stupňů hodnocení. Tak to bylo i letos, podle posledního rozboru se ale kvalita vody výrazně zhoršila.

Zákaz koupání vyhlašují hygienici, pokud je v jednom mililitru vody přes 250 tisíc buněk sinic, nad tímto limitem bylo všech pět odběrných míst jezera. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 252 008 do 473 216 buněk na mililitr.

Retro dovolená s příchutí sinic. Na Máchově jezeře se zastavil čas

„Krajská hygienická stanice Libereckého kraje vyhodnotila zdravotní riziko pro koupající se osoby jako závažné, voda byla označena jako nebezpečná ke koupání, kdy hrozí akutní poškození zdraví. Konkrétně tato voda ke koupání s obsahem sinic může způsobit alergické reakce, jejichž projevy mohou způsobit vyrážky na kůži, svědění, zánět spojivek, rýmu. Toxiny sinic mohou působit na orgány v lidském organismu a mohou být příčinou střevních a žaludečních potíží, bolesti hlavy a ve vážných případech může dojít ke vzniku jaterních problémů,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí.

Rekordně teplá voda

Ředitel obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub míní, že k přemnožení sinic přispělo, že voda v jezeře je rekordně teplá. „Měla dokonce 28,8 stupně Celsia,“ řekl.

Podle něj rostoucí teplota vody v jezeře je nepříznivým jevem posledních let. „Přes 28 stupňů měla poprvé loni,“ uvedl. Míní, že k tomu může přispívat, že jezero není hluboké. „V průměru má 2,5 až tři metry a nestačí se ochlazovat tak jako jinde, kde mají třeba deset, 15 metrů hloubky,“ dodal.

Navenek ale podle něj voda v jezeře ani nyní nevypadá na to, že by měla tak špatnou kvalitu, jak ukazuje poslední rozbor odběrů.

„Někdy tabulky udávají horší výsledky, než je skutečnost. Když projíždíte jezero, není to tak hrozné, z 80 procent plochy je to v pohodě. Záleží jakým směrem fouká vítr a kde jsou sinice nafoukané. Mohly být zrovna tam, kde byl odběr,“ dodal.

Po vodě se mu v důchodu stýskalo. Kapitán velkých lodí brázdí Máchovo jezero

Z dalších přírodních koupališť v Libereckém kraji je na čtvrtém stupni, tedy nevhodné ke koupání, Hamerské jezero na Českolipsku. I v něm jsou ve zvýšeném množství sinice. Na třetím stupni, což značí, že zdravotní problémy po koupání mohou mít citliví jedinci, jako jsou děti či alergici, jsou kvůli sinicím přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou a koupaliště v Českém Dubu na Liberecku.

Na druhém stupni jsou s mírně znečištěnou vodou přírodní koupaliště v Sedmihorkách v Českém ráji, krkonošském Jablonci nad Jizerou a Zákupech a Nedamově u Dubé na Českolipsku.

4. srpna 2024

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí" už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Lidské selhání, nebo úmysl. Národní park prověřuje, jak z výběhu unikli vlci

Na svobodě se pořád nachází jeden z vlků, který utekl z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Jak se mohly šelmy, z nichž dvě už zoologové odchytili, dostat z výběhu, správa parku stále...

28. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Zákaz koupání v Brušperku na Frýdecko-Místecku trvá, sinice ohrožují zdraví

Ve vodní nádrží Brušperk na Frýdecko-Místecku kvůli masivnímu rozvoji sinic stále platí zákaz koupání, který tam hygienici vyhlásili před dvěma týdny. Na třech...

28. srpna 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Třebíč se pokusí znovu prodat pozemek na 60 rodinných domů, snížila cenu

Třebíč se pokusí na třetí pokus prodat pozemek pro stavbu asi 60 rodinných domů v lokalitě Vídeňský rybník. Vyvolávací cena téměř 92 milionů korun je nižší než...

28. srpna 2025  14:18,  aktualizováno  14:18

Třebíč se pokusí znovu prodat pozemek na 60 rodinných domů, snížila cenu

Třebíč se pokusí na třetí pokus prodat pozemek pro stavbu asi 60 rodinných domů v lokalitě Vídeňský rybník. Vyvolávací cena téměř 92 milionů korun je nižší než...

28. srpna 2025  14:18,  aktualizováno  14:18

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

28. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Hygienici zrušili zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku

Hygienici zrušili zákaz koupání v přehradě Seč na Chrudimsku, který vydali v polovině srpna. Koupat se lze na všech třech sledovaných lokalitách Semtín,...

28. srpna 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Památník Tomáše Bati nabídne bezplatné prohlídky při Dnech evropského dědictví

Zlínský Památník Tomáše Bati se zapojí do Dnů evropského dědictví a nabídne bezplatné komentované prohlídky. Uskuteční se v sobotu 6. září. ČTK to dnes sdělila...

28. srpna 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Základní školy v Plzeňském kraji mají letos 56.000 žáků, meziročně o 800 více

Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupí v novém školním roce 56.000 žáků, meziročně zhruba o 800 více. Prvňáků je 6600, což je proti loňskému září pokles...

28. srpna 2025  14:08,  aktualizováno  14:08

Mobil místo peněženky: 9 z 10 mladých Čechů platí telefonem

28. srpna 2025  15:43

Pulp Fiction, nebo Gauneři? Ani jedno. Tarantino má ze svých filmů nejraději novější snímek

Na příští projekt Quentina Tarantina se čeká jako na smilování boží. Před několika měsíci fanoušky zarmoutil zprávou, že svůj chystaný projekt The Movie Critic ruší. Kultovní tvůrce nyní vysvětlil,...

28. srpna 2025  15:30

V noci evakuovali panelák kvůli statice. Na vině může být vysychající půda

Obyvatelé části panelového domu v Čelakovského ulici v Chomutově museli v noci na čtvrtek opustit své domovy kvůli narušené statice objektu. Postiženou část policie zapečetila, na místo dohlížejí...

28. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  15:24

Hasiče v Olomouckém kraji zaměstnal silný vítr, na Šumpersku poničil i auta

Kvůli silnému větru ve čtvrtek hasiči v Olomouckém kraji zaznamenali přes padesát událostí. Popadané stromy způsobily nehody. Na Olomoucku zase vítr poničil střechy. Živel zaměstnal také policisty.

28. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

