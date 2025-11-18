Na liberecké škole visí mluvicí klobouk, připomíná autora dětských knížek

Velký mluvicí klobouk odkazuje na celoživotní tvorbu spisovatele Otfrieda Preusslera. Do krátkých ukázek z jeho příběhů se mohou zaposlouchat i kolemjdoucí. „Stačí zatáhnout za šňůrku a slova se rozezní,“ popsal Loskot. Lidé uslyší třeba úryvky z Malé čarodějnice nebo Čarodějova učně.
„Spisovatel školu navštěvoval a vyučovali zde i jeho rodiče,“ vysvětlila umístění pomníku předsedkyně Spolku Němců v severních Čechách Petra Laurin. „Klobouk má rozvíjet žáky školy v poslouchání příběhů a inspirovat v tom, že školu navštěvoval někdo výjimečný, koho mohou chápat jako vzor,“ dodala.
Otfried Preussler se narodil v Liberci roku 1923 a zemřel 18. února 2013 ve městě Prien am Chiemsee. Během druhé světové války, v roce 1944, padl do sovětského zajetí. Dostal se do zajateckého tábora Jelabuzy na území Tatarstánu. Tam byl mučen a prodělal malárii a tyfus. Jeho rodina byla po válce odsunuta z Liberce a nový domov našla poblíž bavorského Rosenheimu. Preussler se s ní setkal až v roce 1949, poté co se dostal z ruského zajetí.
Trvalá připomínka spisovatele
Podle Laurin chtěl v Liberci spolek zřídit trvalou připomínku spisovatele. „Loskot vycházel z díla, které je spojené s magií, a proto navrhl klobouk,“ uvedla.
Děti ve škole čtou knihy od Preusslera. „Učitelé s autorem pracují. Všichni známe z večerníčku Malou čarodějnici nebo Anděla v kulichu. Ale málokdo už ví, že to vychází z knih, které napsal liberecký rodák. Je to náš dluh a těžko z toho někoho vinit,“ doplnila.
Pro instalaci bylo potřeba povolení, protože Základní škola 5. května leží v památkové zóně. „Projekt to zbrzdilo. Původně jsme uvažovali o tom, že bychom ho umístili ze strany Masarykovy ulice. Tam je deska Vlasty Buriana a Karla Vacka, ale památkáři to nedovolili,“ řekla Laurin s tím, že klobouk je u hlavního vchodu a nezasahuje do památkové zóny.
|
Napsal Čarodějova učně. V Německu je slavný, v rodném Liberci jako by nebyl
Zástupci města v minulém roce spisovateli udělili medaili in memoriam za přínos v oblasti kultury. Jeden z nejvýznamnějších světových autorů dětských knížek se se svojí manželkou usadil ve Stephanskirchenu, kde se jim narodily tři dcery. Do severních Čech se opakovaně vracel. Spolupracoval třeba s českými filmaři, výtvarníky a překladateli. Ve spolupráci s režisérem Karlem Zemanem vznikl i světoznámý film Čarodějův učeň.
Mezi lety 1956 až 2014 vyšlo Preusslerovi celkem 32 knih, které byly přeloženy do 55 jazyků. V některých dílech odkazuje na své rodné město a Jizerské hory. Největší obliby v Česku dosáhly tituly Čarodějův učeň a Malá čarodějnice.
„Na Preusslerových příbězích je úžasné především to, že nikdy nezestárnou. Předávají se z generace na generaci a vždycky mají svým čtenářům co říci. V tom se nezpochybnitelně promítá autorova velikost. I důvod, proč bychom na něj v Liberci jako na svého rodáka měli být hrdí,“ dodal náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.