Na liberecké škole visí mluvicí klobouk, připomíná autora dětských knížek

Eliška Marinská
  12:32aktualizováno  12:32
Magický klobouk, který před Základní školou 5. května přitahuje pozornost kolemjdoucích, propojuje svět literatury. Jeho autorem je vizuální umělec Richard Loskot a vznikl z iniciativy Spolku Němců v severních Čechách.

Velký mluvicí klobouk odkazuje na celoživotní tvorbu spisovatele Otfrieda Preusslera. Do krátkých ukázek z jeho příběhů se mohou zaposlouchat i kolemjdoucí. „Stačí zatáhnout za šňůrku a slova se rozezní,“ popsal Loskot. Lidé uslyší třeba úryvky z Malé čarodějnice nebo Čarodějova učně.

„Spisovatel školu navštěvoval a vyučovali zde i jeho rodiče,“ vysvětlila umístění pomníku předsedkyně Spolku Němců v severních Čechách Petra Laurin. „Klobouk má rozvíjet žáky školy v poslouchání příběhů a inspirovat v tom, že školu navštěvoval někdo výjimečný, koho mohou chápat jako vzor,“ dodala.

Otfried Preußler
Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května
Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května
Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května
Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května
13 fotografií

Otfried Preussler se narodil v Liberci roku 1923 a zemřel 18. února 2013 ve městě Prien am Chiemsee. Během druhé světové války, v roce 1944, padl do sovětského zajetí. Dostal se do zajateckého tábora Jelabuzy na území Tatarstánu. Tam byl mučen a prodělal malárii a tyfus. Jeho rodina byla po válce odsunuta z Liberce a nový domov našla poblíž bavorského Rosenheimu. Preussler se s ní setkal až v roce 1949, poté co se dostal z ruského zajetí.

Trvalá připomínka spisovatele

Podle Laurin chtěl v Liberci spolek zřídit trvalou připomínku spisovatele. „Loskot vycházel z díla, které je spojené s magií, a proto navrhl klobouk,“ uvedla.

Děti ve škole čtou knihy od Preusslera. „Učitelé s autorem pracují. Všichni známe z večerníčku Malou čarodějnici nebo Anděla v kulichu. Ale málokdo už ví, že to vychází z knih, které napsal liberecký rodák. Je to náš dluh a těžko z toho někoho vinit,“ doplnila.

Pro instalaci bylo potřeba povolení, protože Základní škola 5. května leží v památkové zóně. „Projekt to zbrzdilo. Původně jsme uvažovali o tom, že bychom ho umístili ze strany Masarykovy ulice. Tam je deska Vlasty Buriana a Karla Vacka, ale památkáři to nedovolili,“ řekla Laurin s tím, že klobouk je u hlavního vchodu a nezasahuje do památkové zóny.

Napsal Čarodějova učně. V Německu je slavný, v rodném Liberci jako by nebyl

Zástupci města v minulém roce spisovateli udělili medaili in memoriam za přínos v oblasti kultury. Jeden z nejvýznamnějších světových autorů dětských knížek se se svojí manželkou usadil ve Stephanskirchenu, kde se jim narodily tři dcery. Do severních Čech se opakovaně vracel. Spolupracoval třeba s českými filmaři, výtvarníky a překladateli. Ve spolupráci s režisérem Karlem Zemanem vznikl i světoznámý film Čarodějův učeň.

Mezi lety 1956 až 2014 vyšlo Preusslerovi celkem 32 knih, které byly přeloženy do 55 jazyků. V některých dílech odkazuje na své rodné město a Jizerské hory. Největší obliby v Česku dosáhly tituly Čarodějův učeň a Malá čarodějnice.

„Na Preusslerových příbězích je úžasné především to, že nikdy nezestárnou. Předávají se z generace na generaci a vždycky mají svým čtenářům co říci. V tom se nezpochybnitelně promítá autorova velikost. I důvod, proč bychom na něj v Liberci jako na svého rodáka měli být hrdí,“ dodal náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

