Malá mořská Dana

Autor: libred
  12:40
Divadelní představení Malá mořská Dana potěší děti v Kulturním centru Vratislavice 101010. Jde o veselou a laskavou pohádku o mořské víle Daně, která hledá odvahu i vlastní hlas.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Krajský úřad Libereckého kraje

Na její cestě jí provázejí tři podmořské čarodějky Perlína, Mušlína a Šklebína a společně kouzlí příběh se šťastným koncem. Představení začíná v neděli od 10 hodin.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků

ilustrační snímek

Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků. Zájem zčásti ovlivnily stavební úpravy, které některé z nich podstupují, uvedlo...

9. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Jeseník se ohradil proti úvahám zrušit kvůli úsporám menší okresní soudy

ilustrační snímek

Vedení jesenické radnice by považovalo za nepřijatelné zrušení Okresního soudu v Jeseníku, justice má podle města v odlehlém regionu nezastupitelnou roli....

9. ledna 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy k ochraně moří

9. ledna 2026  13:14

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po rušné čtyřproudovce

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem

Na průtahu Karlovými Vary v místech, kde mohou auta svištět rychlostí až 110 kilometrů v hodině, se ve čtvrtek dopoledne pohybovala chodkyně. Podle zjištění iDNES zabloudila při návratu z procházky....

9. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jiřikovský neuspěl s ústavní stížností kvůli zajištěným 50 bitcoinům

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) koncem loňského roku odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, která zpochybňovala postup Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v...

9. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Maryša v Rokytnici

V Rokytnici nad Jizerou vyhlásili stavební uzávěru na celé své území.

Všemi známé klasické drama Maryša v podání Lučanského spolku divadelního uvidí v sobotu návštěvníci v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou.

9. ledna 2026

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  12:57

Silničáři přes víkend uzavřou část D2 v Brně, upravili také matoucí značení

Kvůli bourání mostu bude přes víkend 10. až 11. ledna 2026 uzavřena část...

Kvůli bourání mostu naplánovali silničáři krátkodobou víkendovou uzavírku dálnice D2 před křižovatkou s D1 v Brně. Už v pátek zhruba od 20 hodin bude ve směru do města možné jet po D2 pouze jedním...

9. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  12:53

Indiáni ze šuplíku

Turnov

Originální představení plné písniček a rituálů nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče bude na programu v sobotu v Městském divadle Turnov.

9. ledna 2026  12:50

Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikovalo v Praze automobilovou dopravu i MHD. Kamiony blokovaly sjezd z Jižní spojky na Průmyslovou ulici či Radotínský most. Po uzavírce se obnovil provoz v Komořanském tunelu....

9. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  12:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Hlavní nádraží v Trutnově

V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...

9. ledna 2026  12:42

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

9. ledna 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.