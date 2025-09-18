Během rekonstrukce rodného domu malíře Führicha objevili černou kuchyni

Führichův dům, který se nachází nedaleko náměstí v ulici Víta Nejedlého v Chrastavě, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pod lidovou dřevěnou stavbou patřící mezi podstávkové domy lze dokonce zčásti projít. „Je to unikátní stav, takové přechodové období, kdy je to celé zvednuté,“ popisuje starosta města Michael Canov.

Führichův dům byl v havarijním stavu, nyní prochází rekonstrukcí. | foto: město Chrastava

„Byť to na první pohled nevypadá, stav Führichova domu byl havarijní. Kontrolní dny objevily nečekané skutečnosti, z nichž jednou je nalezení černé kuchyně, kterou bychom v rámci opravy rádi zpřístupnili i návštěvníkům,“ dodává Jakub Dvořák, vedoucí odboru dotací a majetku města.

Zajímavosti Chrastavy

K zajímavostem Chrastavy patří dochované dřevěné lidové stavby - podstávkové domy - z konce 18. a začátku 19. století. Jedním z nich je i dům malíře Josefa Führicha, který se zde narodil 9. února 1800. Když mu byl rok, dům celý vyhořel. Jeho otec Wenzel Führich postavil do roka dům nový. Dnes je tato stavba z roku 1802 památka chráněná státem.

(zdroj: Město Chrastava)

Vedení magistrátu by podle něho chtělo při opravě zachovat například přesné místo původních kamen, která nahradí nová, funkční.

Dřevostavba pochází z konce 18. a začátku 19. století. Jedná se o rodný dům malíře evropského významu Josefa Führicha. Dnes je památka v majetku města, které zde otevřelo pobočku muzea.

V přízemí se nachází expozice původního nábytku a dalšího dobového zařízení. V prvním patře je k vidění minimuzeum Josefa Führicha a jeho díla. Nejznámější z nich, oltářní obraz Madona v zeleném loubí, visí v kostele sv. Vavřince v Chrastavě.

Další podstávkové domy se v Chrastavě nacházejí na autobusovém nádraží, v Pobřežní ulici, v Liberecké ulici a cestou na Vísku.

