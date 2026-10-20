Mamocentrum v České Lípě se z nemocnice přesunulo do bývalé úřadovny v centru

Mamocentrum zdravotnické skupiny EUC v České Lípě se z pronajatých prostor v krajské nemocnici přesunulo do bývalé úřadovny v centru města. Radnice pronajala EUC pro mamocentrum přízemí v takzvaném Richterhofu v blízkosti vodního hradu, vstup do centra je vedle vchodu do služebny městské policie, řekla dnes ČTK mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Nemocnice prostory potřebuje, plánuje je zmodernizovat a přesunout tam endoskopii, která je v nevyhovujících prostorách.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji. "Pro město, jako je Česká Lípa se spádovou oblastí 120.000 obyvatel, je velmi důležité zachování těchto lékařských odborností," uvedla dosluhující starostka Jitka Volfová (ANO). Když EUC dostala loni z nájmu v nemocnici výpověď, nabídlo proto město své prostory, které se uvolnily po otevření nového městského úřadu v budově bývalé pojišťovny. Budova Richterhofu je dobře dostupná, v blízkosti jsou zastávky autobusů i parkoviště.
Podle Kňákal Brožové pronajala Česká Lípa skupině EUC na 20 let prostor o rozloze zhruba 210 metrů čtverečních v přízemí domu, kde sídlí strážníci. Klinika vzhledem k tomu, že investovala do úpravy místa několik milionů korun, dostala od města slevu na nájemném, ročně platí 180.000 korun. Uvolněný prostor v českolipské nemocnici čeká rekonstrukce odhadovaná na zhruba 50 milionů korun, přesune se tam pracoviště endoskopie. Přesun by měl umožnit zvýšit kapacitu a rozšířit služby pracoviště.
Českolipská nemocnice je druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji. Od nového roku je součástí Krajské nemocnice Liberec, které patří i nemocnice v Turnově a Frýdlantu. Zařízení s více než 1600 lůžky zaměstnává zhruba 4700 lidí a obrat by měl letos překročit devět miliard korun, patří tak do desítky největších zdravotnických zařízení v zemi. Největším vlastníkem je Liberecký kraj, menší akciové podíly drží města Liberec, Turnov a Frýdlant.