Manuál zralé ženy Haliny Pawlowské

Frýdlant

Město ovládne jazz

Letní jazzová dílna Karla Velebného opět ovládne Frýdlant. Letos půjde již o 41. ročník populární akce. Program odstartuje v sobotu 10. srpna dixielandovým průvodem Frýdlantem, start je v 18 hodin na rohu ulic Karla Velebného a Holečkova a cíl v restauraci Beseda. V úterý 13. srpna proběhne od 18.30 před Jazzovou Osvěžovnou Dixielandové dovádění, ve středu na náměstí T. G. Masaryka od 17 hodin koncert lektorů. Další program bude i ve čtvrtek a také v pátek.

Doksy

Pohádkový zámek

Zámecký areál v Doksech se v sobotu 10. srpna od 13 do 17 hodin promění v zábavní park pro děti. Návštěvníky čekají atrakce, soutěže, pohádkové postavy, dětská show, pohádková stezka, kouzlení, stánkový prodej i občerstvení. Otevřené bude Muzeum Čtyřlístek a od 15 hodin mohou zájemci zavítat do zámeckého prohlídkového okruhu na komentovanou prohlídku s divadelními herci na téma „Jak žily děti šlechticů“. Vstupné do zámeckého parku je zdarma, do muzea a zámku podle ceníku.

Jizerka

Přijďte pozorovat oblohu

Odpolední a večerní program věnující se Jizerské oblasti tmavé oblohy, vesmírným tělesům (mj. perseidům) a astronomii obecně zažijí lidé v sobotu 10. srpna v osadě Jizerka. Akce Den a noc na Jizerce je spojená s oslavou výročí 15 let od vyhlášení Jizerské oblasti tmavé oblohy a 30 let od založení Muzea Jizerských hor ČSOP Jizerka. K dispozici budou i profesionální dalekohledy, proběhnou přednášky. Návštěvníci se také můžou těšit na regionální produkty. Program začíná od 13 hodin.

Turnov

Prohlídka kostelů

Zúčastněte se komentované prohlídky kostelů, které se nacházejí přímo v centru Turnova, a využijte příležitosti prohlédnout si jejich jedinečné interiéry. S průvodcem zájemci navštíví novogotický kostel Narození Panny Marie, bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi a děkanský kostel sv. Mikuláše. Prohlídky budou také v pondělí 12. srpna a ve středu 14. srpna. Sraz je v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné je pro dospělé 70 korun, pro děti 50 korun.