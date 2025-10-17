Obyvatelé kraje si zaslouží bezúhonné vedení, vyzvalo ANO Půtu k rezignaci

Autor: ČTK
  8:32aktualizováno  8:32
Opoziční zastupitelé klubu ANO v Libereckém kraji vyzvali obviněného hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj k rezignaci. Obyvatelé Libereckého kraje si zaslouží bezúhonné vedení kraje, uvedla v tiskové zprávě krajská manažerka hnutí Eliška Trubáková.
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta si vyslechl ve středu obvinění z neoznámení nabídky úplatku. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hejtmana Martina Půtu policie ve středu obvinila z neoznámení nabídky úplatku, k rezignaci ho už ve čtvrtek vyzvala předsedkyně hnutí ANO v kraji a nově zvolená poslankyně Jitka Volfová. Půta obvinění odmítá.

Koaliční SPOLU, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. „Zastupitelský klub se sejde v pátek,“ odpověděl ve čtvrtek jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter. SPOLU má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.

Hejtman Půta obviněn: mlčel o nabídce úplatku za výměnu šéfa DIAMO

Klub ANO jednal podle Trubákové ve čtvrtek večer. „Poté, co jsme se včera (ve čtvrtek) dozvěděli o dalším vzneseném obvinění, týkajícím se možného opětovného korupčního jednání, jsme přesvědčeni, že v takto důležité pozici ve vedení kraje nemůže zůstat člověk opakovaně trestně stíhaný. Náš postoj k těmto obviněním pana hejtmana je dlouhodobě konzistentní,“ doplnila manažerka hnutí.

Půta ve čtvrtek informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky.

Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy, stíháni jsou v případu i další tři lidé. Nové obvinění liberecký Půta odmítá.

Půtova situace je neudržitelná, měl by rezignovat, míní krajská šéfka ANO Volfová

„Je to další pokus za každou cenu na mně něco najít a politicky a společensky mě a moji rodinu dehonestovat,“ řekl novinářům. O svém dalším postupu chce Půta informovat nejpozději před úterním jednáním krajského zastupitelstva.

ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli. Hnutí je stejně jako SPD v kraji v opozici, koalici sestavili Starostové se Spolu, dohromady mají většinu 25 hlasů.

K rezignaci ANO a také SPD Půtu vyzvaly poprvé už v únoru, když byl nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Na jednání zastupitelstva pak společně navrhly jeho odvolání, návrh ale nezískal dostatečnou podporu.

Půta byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu.

Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun. Na místě se odvolal.

