Představení přinese nový pohled na příběh o svobodě, společenském tlaku a ženské odvaze. Hra začíná v 19 hodin, vstupné je 100 korun.
Maryša v Rokytnici
KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.
Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků
Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků. Zájem zčásti ovlivnily stavební úpravy, které některé z nich podstupují, uvedlo...
Jeseník se ohradil proti úvahám zrušit kvůli úsporám menší okresní soudy
Vedení jesenické radnice by považovalo za nepřijatelné zrušení Okresního soudu v Jeseníku, justice má podle města v odlehlém regionu nezastupitelnou roli....
Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy k ochraně moří
Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po rušné čtyřproudovce
Na průtahu Karlovými Vary v místech, kde mohou auta svištět rychlostí až 110 kilometrů v hodině, se ve čtvrtek dopoledne pohybovala chodkyně. Podle zjištění iDNES zabloudila při návratu z procházky....
Jiřikovský neuspěl s ústavní stížností kvůli zajištěným 50 bitcoinům
Ústavní soud (ÚS) koncem loňského roku odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, která zpochybňovala postup Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v...
Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici
Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...
Silničáři přes víkend uzavřou část D2 v Brně, upravili také matoucí značení
Kvůli bourání mostu naplánovali silničáři krátkodobou víkendovou uzavírku dálnice D2 před křižovatkou s D1 v Brně. Už v pátek zhruba od 20 hodin bude ve směru do města možné jet po D2 pouze jedním...
Indiáni ze šuplíku
Originální představení plné písniček a rituálů nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče bude na programu v sobotu v Městském divadle Turnov.
Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu
Sněžení od rána komplikovalo v Praze automobilovou dopravu i MHD. Kamiony blokovaly sjezd z Jižní spojky na Průmyslovou ulici či Radotínský most. Po uzavírce se obnovil provoz v Komořanském tunelu....
Prodej stavebního pozemku CP 9092 m2, Bublava
Bublava, okres Sokolov
2 718 508 Kč
Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou
V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...
VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...