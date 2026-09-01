„Důvody, které nás vedou ke zveřejnění této výzvy, sdělíme, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí,“ dodal Robovský.
Jako kontakt policie uvedla telefonní číslo 720 076 822. Policisté žádají o pomoc rodiče dětí, které využívaly služeb salonu jak v prostorech provozovny, tak i v domácím prostředí.
Vůbec tomu nerozumím, říká jednatelka
Salon Well-Sense Relax se nachází v Novoveské ulici a nabízí parafínové zábaly, lymfodrenáže, masáže, Dornovu metodu a relaxační terapie. Zároveň umožňuje přijet k zákazníkům domů.
„Užijte si relaxaci díky našim komplexním službám pro obnovu tělesné a duševní pohody,“ uvádí web salonu, který poskytuje i služby pro děti.
„Je vaše dítko často nemocné, unavené nebo neklidné? Řešení je možná překvapivě jemné… I dětské tělo si zaslouží láskyplnou péči. Manuální lymfodrenáž pomáhá posílit imunitu, zlepšit spánek, dýchání i stav pokožky – a to zcela přirozeně a bez bolesti,“ píše salon na Facebooku.
Na stejné adrese v Jablonci zároveň sídlí společnost Well-Sense, která poskytuje elektroinstalace, revize, přípojky DS i moderní IT služby.
„Postaráme se o elektroinstalace, přípojky a revize, stejně jako o servis počítačů, firemní intranetové sítě, kamerové systémy a zabezpečení domácí či kancelářské wi-fi,“ stojí na webu, která zároveň nabízí odkaz na salon Well-Sense Relax.
Spolujednatelka Lucie Strnadová však tvrdí, že policie salon v souvislosti s jakýmkoliv vyšetřováním nekontaktovala, a neví, proč by se ho nějaké trestní řízení týkalo.
„Nejsme v kontaktu s policií. Vůbec tomu nerozumím a jsem z toho celkem v šoku. Budeme muset zjistit, co se děje, protože k nám nikdy žádné děti nechodily, nechodí a zkrátka nemáme klienty děti,“ řekla Strnadová pro iDNES.cz.