Začátek je od 16 hodin, vstupné přijde na 50 korun.
Maškarní party v Mimoni
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...
KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...
Světový den mokřadů
Informační středisko CHKO Český ráj – Bukovina a Středisko ekologické výchovy Český ráj zvou veřejnost na komentovanou vycházku u příležitosti Světového dne mokřadů. V neděli se příchozí společně...
NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...
Dobrovolníci budou v dubnu opět uklízet řeku Sázavu a její břehy
Dobrovolníci budou letos opět uklízet řeku Sázavu a její břehy mezi Střechovem a Pikovicemi. Jednadvacátý ročník akce Čistá řeka Sázava se uskuteční od 10. do...
Souběh velkých akcí hrozí dopravním kolapsem. Pardubická policie apeluje na diváky
Hned dvě velké akce čekají Pardubice v neděli večer. V souvislosti s nimi se předpokládá i mimořádně složitá dopravní situace v centru města. Policie proto vyzývá diváky, kteří se chystají na muzikál...
Past na osamělého muže
Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou uvádí k 80. výročí svého založení divadelní hru Roberta Thomase Past na osamělého muže.
Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna
Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...
J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zná svůj termín! Prodej vstupenek začne 3. března
Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila
Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...
Obrazy z Ráje
Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou prohlédnout návštěvníci Regionálního turistického informačního centra v Turnově.
Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky
Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na Hlavní ulici. Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele...
Oprava kostela v Chlumu u Třeboně po požáru potrvá několik let
Oprava poutního barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně potrvá několik let. Historická památka z 18. století, kterou na jaře 2024 poničil...
Pardubické železniční muzeum postavilo část vlečky, plánuje i halu na exponáty
Železniční muzeum postavilo v pardubické části v Rosicích nad Labem první část vlečky. Má hotovou necelou třetinu z plánovaného úseku. Na kolejích bude...