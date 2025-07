K incidentu došlo v pátek 25. července v mateřské škole v Luční ulici. Podle informací babičky malé dívky, Zdeny Z., začalo vše ve chvíli, kdy si matka dívenku vyzvedla ze školky a spolu s ní obdržela také mokré oblečení. Když se dívka rodině svěřila, že ji paní učitelka polila vodou, babička se do školky snažila opakovaně dovolat.

Po neúspěšných telefonátech se v pondělí ráno nakonec vydala přímo za konkrétní učitelkou. „Zeptala jsem se jí, co to mělo znamenat, co se tam v pátek odehrálo. Načež mi řekla, že vnučka měla velký záchvat. Tak jsem se jí ptala, jestli je normální polévat děti vodou. Na to mi řekla, že byl ten záchvat prostě tak velký, že musela,“ přetlumočila babička dívky pondělní rozhovor redakci iDNES.cz

„Zeptala jsem se jí, jestli je to ve školním řádu, načež mi vůbec neodpověděla. Jenom to, že byla vnučka hysterická. Tak jsem se jí zeptala, proč ji polila a ona, že to je běžný postup,“ pokračovala.

Následně jela dle svých slov na OSPOD v Liberci a dále incident nahlásila také Policii ČR a ČŠI. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského ale v případu nebylo prokázáno jednání, které by naplňovalo znaky přestupku nebo trestného činu.

„Rozšíří se lavina teorií, počkejme na prošetření“

Ředitelka chrastavské školky Kateřina Přívozníková se k události zatím nechtěla blíže vyjadřovat. „Na sociálních sítích se teď rozšíří lavina teorií, ale nechala bych to až na prošetření celé věci ČŠI,“ odpověděla na dotaz redakce.

Společně s vedením města ředitelka v úterý vydala prohlášení, v němž veřejnost ujišťují, že se vzniklou situací pečlivě zabývají a vyvodí důsledky dle zákonných možností.

„V našem zájmu je, aby kladný obraz mateřské školy zůstal zachován a žádné obdobné situace se již nikdy neopakovaly. Současně daného pochybení litujeme a omlouváme se za vzniklou situaci. Na druhou stranu však důrazně sdělujeme, že toto jednání není běžný postup a ani to tak nebylo ze strany paní učitelky podáno,“ stojí ve společném prohlášení.

„Uvidíme, jaké budou další kroky. Je to krajně nepříjemná situace a veřejně se omlouvám, že k tomu došlo v našem zařízení. Velmi mě to mrzí, ale stalo se,“ dodal k vzniklé situaci starosta města Michael Canov.

Redakce iDNES.cz oslovila také přímo ČŠI, žádné bližší informace ale vedení k případu zatím neposkytlo.

„Ve školce mají být děti v bezpečí“

Dívka už do školky podle babičky nechce. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o náhradní školku v době prázdninových dovolených, si ji rodina nechá zatím doma.

„Nemám zapotřebí lhát a špinit školku nebo paní učitelku. Ale tohle si nemůže dovolit. My na vnučku nevztáhneme ruce a ve školce, kde mají být děti v bezpečí, se tohle bude dít? To mi nepřijde normální,“ okomentovala chování učitelky paní Zdena.