Kromě postavení budovy u přehrady se zhotovitel zaváže také k zajištění následného servisu výtahu a fotovoltaické elektrárny na pět let. Předpokládaná hodnota zakázky je 142 milionů korun bez daně.
„Součástí projektu jsou i hrubé terénní úpravy zahrady, zahradní sklad a altán, včetně přípojek a úpravy veřejného osvětlení,“ popisuje jablonecký náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík. Do konce srpna 2027 má být školka pro 142 dětí nejen postavená, ale i vybavená.
„V roce 2023 jsme vyhlásili na podobu této mateřské školy architektonickou soutěž. Ta měla velmi dobrou účast, a to nejen z Čech,“ připomněl Chuchlík. Soutěže se tehdy zúčastnilo osmadvacet týmů a vítězem se stala dvojice architektů Martin Vančura a Anna Koukolová.
Zahrada rozdělená to odlišných částí
Porota na vítězném návrhu nejvíce ocenila kompaktnost, racionálnost vnitřního řešení a civilnost. Dvoupodlažní dům vytváří přívětivý městský parter do ulice Rybářská.
„Všechny třídy jsou umístěné na jedné úrovni soustředěné kolem vnitřního atria, což podporuje vnitřní přehlednost školy, sounáležitost a orientaci. Umístění kuchyně a administrativního bloku u vstupu spolu s tělocvičnou a místností pro kroužek oživuje předprostor školy,“ stojí v prohlášení poroty.
Na návrhu zahrady spolupracovali s Ateliérem Za Mák, který chce zahradu rozdělit do několika zón. Každá z nich nabídne rozdílnou atmosféru. Město si podalo žádost o dotace z Evropské unie a Integrovaného regionálního operačního programu.