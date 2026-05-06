Mateřské školy v Jablonci nad Nisou mají letos volná místa pro dvouleté děti

Mateřské školy v Jablonci nad Nisou mají po zápisech ještě volná místa, přijmout tak mohou také děti dvouleté. K zápisu do mateřských škol letos přišlo 389 předškoláků, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Loni přijaly školky ve druhém největším městě Libereckého kraje 449 dětí, z toho 115 bylo dvouletých a 18 dětí nastoupilo do nově otevřené Lesní mateřské školy.
Předškolních dětí s klesající porodností ubývá, před deseti lety přišlo na jaře k zápisu 634 dětí, z toho 185 bylo mladších tří let. Zhruba 90 dětí se tehdy do mateřské školy nedostalo, k dispozici bylo jen 543 volných míst. Školky tehdy přijaly všechny tříleté děti i ty, které tří let dosáhly až na podzim. Rodičům dětí, které se z kapacitních důvodů, ale také třeba kvůli zdravotnímu znevýhodnění, nedostaly do městské školky, přispívá podle Fričové Jablonec od roku 2014 na školku soukromou.
"Rádi bychom uklidnili rodiče, kteří zvažují nástup svých dětí do mateřské školy. V Jablonci nad Nisou je stále možné umístit i děti, které ještě nedosáhly věku tří let," doplnila náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj). Pokud rodiče zvažují přihlášení svého dvouletého dítěte, neměly by podle ní váhat. "Místa se rychle plní," dodala náměstkyně a připomněla, že pro děti, které do 31. srpna dovrší pět let, je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.
Mateřské školy v Jablonci podle Hamplové přijímají děti od dvou do pěti let, které zatím do školky nechodí, přihlásit je možné také dítě, které dosáhne dvou let do konce letních prázdnin, nepotřebují plenky a splní podmínky povinného očkování. Rodiče se mohou obrátit na oddělení školství magistrátu nebo přímo na zvolenou školku. "Mateřská škola představuje pro děti důležitý krok v jejich vývoji. Nabízí jim nové podněty, první přátelství i cenné zkušenosti, které jim usnadní následný přechod do základní školy," dodala Hamplová.
Jablonec je zřizovatelem 18 mateřských škol, většina z nich nabízí standardní vzdělávání s drobnými odchylkami v zaměření, jedna mateřská škola pracuje s programem montessori pedagogiky, loni otevřelo město novou Lesní školku pro 18 dětí v Proseči. Radnice buduje v blízkosti přehrady i školku zcela novou pro až 156 dětí. Projekt za 213 milionů korun patří k největším investicím města, velkou část nákladů zaplatí evropské fondy, na dotacích se podařilo radnici získat 142 milionů korun.