„Řek, které by se volně klikatily krajinou, je v České republice jako příslovečného šafránu. To byl také hlavní důvod, proč se zachovalý úsek meandrující Ploučnice a dolního toku Svitavky i s přilehlou a téměř každoročně zaplavovanou nivou stal přírodní rezervací,“ objasnil Luboš Beran z AOPK.
Nová přírodní rezervace se rozkládá na ploše o rozloze téměř 283 hektarů v severní části chráněné krajinné oblasti (CHKO) nedaleko Mimoně či Zákup.
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Do rezervace kromě Ploučnice a Svitavky patří také část Hradčanského potoka. „Jedná se o zachovalou říční nivu, kde nedošlo na rozdíl od většiny našich vodních toků k regulaci řeky, a která si zachovala svou dynamiku. Území zahrnuje nivu Ploučnice v úseku od Borečku po most na železniční trati Liberec – Česká Lípa u Vítkova,“ dodala mluvčí AOPK Karolína Šůlová.
V lokalitě se vyskytují vzácné rostliny a živočichové, a to včetně evropsky významných. V Ploučnici žije třeba početná populace ohrožené vážky klínatky rohaté nebo také několik vzácných druhů pošvatek a jepic. Podél vodních toků se pravidelně pohybuje i vydra říční a nivu postupně osidluje také bobr evropský.
„V tůních a odstavených ramenech se rozmnožuje několik druhů obojživelníků včetně čolka horského či v CHKO vzácné rosničky zelené,“ přiblížila Šůlová.
Pro návštěvníky se nic nemění
Podle Luboše Berana má území nové rezervace kromě velké přírodovědné hodnoty také nezpochybnitelný význam pro obyvatele po proudu ležící České Lípy: „Neboť při povodních zadržuje velké množství vody, a výrazně tak snižuje a zpomaluje jejich průběh. A to lépe než drahá technická řešení.“
Pro běžné návštěvníky je území nadále přístupné a vyhlášením přírodní rezervace se pro ně prakticky nic nemění, a to díky tomu, že naprostá většina území zároveň leží v nejpřísněji chráněné první zóně CHKO.
Do první zóny se řadí ekosystémy, které jsou málo pozměněné člověkem. Jde především o lesy, mokřady, společenstva skal nebo přirozená travní společenstva.
Zároveň tam spadají i lokality, kde se vyskytují vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Území jsou většinou bez trvalých sídel a s minimálním zastoupením orné půdy.
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„Nová přírodní rezervace Meandry Ploučnice a Svitavky se stala jubilejním třicátým maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. A je zároveň dárkem k letošnímu 50. výročí od vyhlášení CHKO,“ popsal František Pelc, ředitel AOPK s tím, že na význam chráněných oblastí pro přírodu upozorňuje řada akcí, které zaštítila Česká komise pro UNESCO.
CHKO Kokořínsko patří mezi nejstarší chráněná území v České republice, vznikla v roce 1976. O téměř čtyřicet let později, v roce 2014, se oblast rozšířila právě o Máchův kraj.