Liberec ocení legendy, medaili získá Oldřich Kaiser i Petr Nedvěd

Z ryze regionálních osobností medaili převezme emeritní primářka oddělení klinické hematologie liberecké nemocnice Lenka Walterová nebo stálice činohry Divadla F. X. Šaldy Markéta Tallerová.

„Pro mě to bylo trošku nečekané, ale je to obrovská čest. Moc si toho vážím, ale jak říkám, vůbec jsem to nečekal. Je to příjemné překvapení,“ přiznává bývalý hvězdný hokejový útočník Petr Nedvěd. „Jsem Liberečan, Liberec mám v srdci a vždycky se sem rád vracím,“ dodává s úsměvem někdejší kanadsko-český profesionál.

Petr Nedvěd odehrál za svou dlouhou kariéru celkem 15 sezon v NHL. Ukončil ji v Bílých Tygrech před deseti lety. S Kanadou získal stříbro na Zimních olympijských hrách v Lillehammeru a s českou reprezentací slavil bronzovou medaili na světovém šampionátu v roce 2012. Posledních pět let působil Nedvěd jako generální manažer české hokejové reprezentace, kterou pomohl dovést až k senzačnímu zlatu na letošním domácím šampionátu.

Za třešničku na dortu chystaného ocenění považuje Nedvěd to, že medaili obdrží in memoriam také jeho otec. Jaroslav Nedvěd byl rovněž hokejový útočník, který během své kariéry působil v prvoligovém Litvínově a Jihlavě, v druholigové soutěži pak reprezentoval tehdejší Stadion Liberec.

Byl také členem reprezentačního B týmu ČSSR i širší nominace pro olympijský turnaj v Sapporu v roce 1972. Po ukončení kariéry se věnoval trenérské práci a jako asistent přispěl mimo jiné k postupu Bílých Tygrů do extraligové soutěže v roce 2002.

„Tatínek má lví podíl na tomto ocenění i na tom, kam celá moje kariéra směřovala. Několik let mě trénoval a bez něj bych určitě nedosáhl toho, co se mi povedlo. Je to celé spíš jeho zásluha,“ má jasno Petr Nedvěd, mimo jiné také čerstvý člen Síně slávy českého hokeje.

Legendy herectví

Ocenění si v příštím roce převezme rovněž divadelní i filmová legenda a liberecký rodák Oldřich Kaiser. Ten zde dokonce už jako malý navštěvoval dramatický kroužek Lidové školy umění. Následně vystudoval herectví na konzervatoři v Brně i na Divadelní fakultě AMU v Praze a působil například Divadle na Vinohradech, Studiu Ypsilon, Divadle bez zábradlí nebo Národním divadle. V současné době má angažmá v Divadle Kalich.

Mezi dalšími oceněnými nechybí sólistka souboru činohry Divadla F. X. Šaldy, zpěvačka, fotografka a držitelka Ceny Thálie z roku 2009 Markéta Tallerová. Druhou oceněnou ženou je lékařka Lenka Walterová, která se v Krajské nemocnici Liberec usadila po zahraničních studiích v tehdejší Jugoslávii a USA. Specializační atestaci z hematologie a transfuzního lékařství složila v převratném roce 1989. Všechny nominace budou ve čtvrtek 12. prosince schvalovat ještě zastupitelé Liberce.