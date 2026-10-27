Média nedáme, znělo dnes kampusem Technické univerzity v Liberci. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií se dnes odpoledne na Studentském náměstí sešly stovky lidí, hlavně studentů. Účastníci tak chtěli vyjádřit znepokojení nad vládním návrhem zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Vadí jim také to, jakým způsobem koalice ve Sněmovně návrh prosadila a poslala do druhého čtení.
"Považujeme za nevhodné, aby byl takto projednáván zákon, který se týká svobody a nezávislosti médií," zaznělo na shromáždění. Studenti kritizovali i navržené snížení peněz pro obě veřejnoprávní média. "Česká televize má podle návrhu získat o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas zhruba o 400 milionů méně, obáváme se, že se tento pokles projeví na rozsahu a kvalitě vysílání, zejména na původní tvorbě, dětských pořadech, regionálním zpravodajství a dokumentární a kulturní tvorbě," uvedli studenti.
Podporu médiím vyjádřil už v pondělí rektor univerzity Aleš Kocourek. Na dnešním shromáždění ocenil angažovanost studentů. "Člověk by si vůbec nepomyslel, že něco takového je v České republice ještě možné. Zažili jsme to už mnohokrát v historii a historie nám mnohokrát ukázala, že v okamžiku, kdy se začne sahat na svobodnou kulturu, na veřejnoprávní média a na veřejné vysoké školy, že to vždycky dopadne špatně. Prosím, nenechme tohle, aby se v České republice znovu opakovalo a znovu stalo," vyzval. Nelze podle něj dopustit, aby se svoboda a demokracie "krájela jako salám" a postupně ubývala.
Sněmovna v sobotu nad ránem přes odpor opozice poslala návrh zmíněné novely do druhého čtení. Na program ho vládní koalice v pátek zařadila nečekaně. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii.
V Liberci nejde o první podobný protest, stovky lidí se na podporu veřejnoprávních médií sešly už v sobotu před libereckou radnicí. Večer se pak k protestům připojilo stejně jako řada dalších českých divadel i Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Po představení Cirkus Humberto diváky oslovil Zdeněk Kupka v roli principála cirkusu Petra Berwitze: "Je symbolické, že vás oslovujeme právě tady, v Šaldově divadle. Za pár týdnů to bude 37 let (1989), kdy na tomto místě probíhal zápas o svobodu a demokracii, který se podařilo dovést ke zdárnému konci. Proto prosíme, nebuďme lhostejní k tomu, co se děje, protože svobodu je mnohem snazší ztratit než znovu získat."
V neděli se demonstrace na podporu médií uskutečnila také v České Lípě, i tam se sešlo několik stovek lidí. Další akce se uskuteční na náměstí před libereckou radnicí v úterý 3. listopadu od 15:00 do 17:00 v souvislosti se stávkou v Českém rozhlase a České televizi. Studenty o tom na dnešní demonstraci informoval známý liberecký knihkupec a občanský aktivista Martin Fryč.